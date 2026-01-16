- 자본
- 축소
트레이드:
364
이익 거래:
266 (73.07%)
손실 거래:
98 (26.92%)
최고의 거래:
73.44 EUR
최악의 거래:
-120.76 EUR
총 수익:
989.63 EUR (395 958 pips)
총 손실:
-718.73 EUR (670 304 pips)
연속 최대 이익:
16 (73.97 EUR)
연속 최대 이익:
167.93 EUR (7)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.04
롱(주식매수):
208 (57.14%)
숏(주식차입매도):
156 (42.86%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
0.74 EUR
평균 이익:
3.72 EUR
평균 손실:
-7.33 EUR
연속 최대 손실:
9 (-50.35 EUR)
연속 최대 손실:
-259.41 EUR (4)
월별 성장률:
20.98%
연간 예측:
254.58%
Algo 트레이딩:
12%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.57 EUR
최대한의:
259.41 EUR (39.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.45% (259.41 EUR)
자본금별:
0.00% (0.00 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|35
|USDJPY.pro
|33
|USDCAD.pro
|24
|GBPCAD.pro
|23
|CADJPY.pro
|22
|GBPAUD.pro
|21
|NZDUSD.pro
|18
|CHFJPY.pro
|17
|EURNZD.pro
|17
|GBPCHF.pro
|15
|GBPUSD.pro
|14
|EURCAD.pro
|13
|EURAUD.pro
|11
|EURJPY.pro
|10
|NZDJPY.pro
|10
|GOLD.pro
|9
|AUDCAD.pro
|8
|BTCUSD
|8
|AUDCHF.pro
|7
|USDCHF.pro
|7
|GBPJPY.pro
|6
|AUDJPY.pro
|6
|CADCHF.pro
|5
|CHFPLN.pro
|5
|GBPNZD.pro
|4
|EURCHF.pro
|3
|US30.pro
|3
|AUDUSD.pro
|2
|ETHUSD
|2
|BCHUSD
|2
|EURGBP.pro
|1
|AVAXUSD
|1
|US500.pro
|1
|DOTUSD
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.pro
|62
|USDJPY.pro
|118
|USDCAD.pro
|43
|GBPCAD.pro
|63
|CADJPY.pro
|79
|GBPAUD.pro
|37
|NZDUSD.pro
|14
|CHFJPY.pro
|-97
|EURNZD.pro
|44
|GBPCHF.pro
|-123
|GBPUSD.pro
|-272
|EURCAD.pro
|54
|EURAUD.pro
|5
|EURJPY.pro
|6
|NZDJPY.pro
|32
|GOLD.pro
|41
|AUDCAD.pro
|122
|BTCUSD
|-9
|AUDCHF.pro
|4
|USDCHF.pro
|24
|GBPJPY.pro
|-23
|AUDJPY.pro
|9
|CADCHF.pro
|36
|CHFPLN.pro
|-34
|GBPNZD.pro
|19
|EURCHF.pro
|6
|US30.pro
|42
|AUDUSD.pro
|1
|ETHUSD
|0
|BCHUSD
|0
|EURGBP.pro
|8
|AVAXUSD
|-1
|US500.pro
|1
|DOTUSD
|0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.pro
|4.2K
|USDJPY.pro
|9.5K
|USDCAD.pro
|897
|GBPCAD.pro
|6K
|CADJPY.pro
|4.8K
|GBPAUD.pro
|3.4K
|NZDUSD.pro
|2.1K
|CHFJPY.pro
|-9.8K
|EURNZD.pro
|3.8K
|GBPCHF.pro
|-1.8K
|GBPUSD.pro
|-10K
|EURCAD.pro
|6.7K
|EURAUD.pro
|-149
|EURJPY.pro
|17
|NZDJPY.pro
|3.7K
|GOLD.pro
|36K
|AUDCAD.pro
|3.8K
|BTCUSD
|-343K
|AUDCHF.pro
|243
|USDCHF.pro
|1.6K
|GBPJPY.pro
|-1.2K
|AUDJPY.pro
|754
|CADCHF.pro
|1.2K
|CHFPLN.pro
|-1.6K
|GBPNZD.pro
|1.5K
|EURCHF.pro
|151
|US30.pro
|855
|AUDUSD.pro
|79
|ETHUSD
|2.5K
|BCHUSD
|580
|EURGBP.pro
|311
|AVAXUSD
|-589
|US500.pro
|23
|DOTUSD
|-806
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +73.44 EUR
최악의 거래: -121 EUR
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +73.97 EUR
연속 최대 손실: -50.35 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDATMS-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
