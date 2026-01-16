SegnaliSezioni
Navdeep Singh Kaur

NaviManualForexGC

Navdeep Singh Kaur
0 recensioni
45 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 90%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
364
Profit Trade:
266 (73.07%)
Loss Trade:
98 (26.92%)
Best Trade:
73.44 EUR
Worst Trade:
-120.76 EUR
Profitto lordo:
989.63 EUR (395 958 pips)
Perdita lorda:
-718.73 EUR (670 304 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (73.97 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
167.93 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
208 (57.14%)
Short Trade:
156 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.74 EUR
Profitto medio:
3.72 EUR
Perdita media:
-7.33 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-50.35 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-259.41 EUR (4)
Crescita mensile:
20.98%
Previsione annuale:
254.58%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.57 EUR
Massimale:
259.41 EUR (39.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.45% (259.41 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.pro 35
USDJPY.pro 33
USDCAD.pro 24
GBPCAD.pro 23
CADJPY.pro 22
GBPAUD.pro 21
NZDUSD.pro 18
CHFJPY.pro 17
EURNZD.pro 17
GBPCHF.pro 15
GBPUSD.pro 14
EURCAD.pro 13
EURAUD.pro 11
EURJPY.pro 10
NZDJPY.pro 10
GOLD.pro 9
AUDCAD.pro 8
BTCUSD 8
AUDCHF.pro 7
USDCHF.pro 7
GBPJPY.pro 6
AUDJPY.pro 6
CADCHF.pro 5
CHFPLN.pro 5
GBPNZD.pro 4
EURCHF.pro 3
US30.pro 3
AUDUSD.pro 2
ETHUSD 2
BCHUSD 2
EURGBP.pro 1
AVAXUSD 1
US500.pro 1
DOTUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.pro 62
USDJPY.pro 118
USDCAD.pro 43
GBPCAD.pro 63
CADJPY.pro 79
GBPAUD.pro 37
NZDUSD.pro 14
CHFJPY.pro -97
EURNZD.pro 44
GBPCHF.pro -123
GBPUSD.pro -272
EURCAD.pro 54
EURAUD.pro 5
EURJPY.pro 6
NZDJPY.pro 32
GOLD.pro 41
AUDCAD.pro 122
BTCUSD -9
AUDCHF.pro 4
USDCHF.pro 24
GBPJPY.pro -23
AUDJPY.pro 9
CADCHF.pro 36
CHFPLN.pro -34
GBPNZD.pro 19
EURCHF.pro 6
US30.pro 42
AUDUSD.pro 1
ETHUSD 0
BCHUSD 0
EURGBP.pro 8
AVAXUSD -1
US500.pro 1
DOTUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.pro 4.2K
USDJPY.pro 9.5K
USDCAD.pro 897
GBPCAD.pro 6K
CADJPY.pro 4.8K
GBPAUD.pro 3.4K
NZDUSD.pro 2.1K
CHFJPY.pro -9.8K
EURNZD.pro 3.8K
GBPCHF.pro -1.8K
GBPUSD.pro -10K
EURCAD.pro 6.7K
EURAUD.pro -149
EURJPY.pro 17
NZDJPY.pro 3.7K
GOLD.pro 36K
AUDCAD.pro 3.8K
BTCUSD -343K
AUDCHF.pro 243
USDCHF.pro 1.6K
GBPJPY.pro -1.2K
AUDJPY.pro 754
CADCHF.pro 1.2K
CHFPLN.pro -1.6K
GBPNZD.pro 1.5K
EURCHF.pro 151
US30.pro 855
AUDUSD.pro 79
ETHUSD 2.5K
BCHUSD 580
EURGBP.pro 311
AVAXUSD -589
US500.pro 23
DOTUSD -806
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.44 EUR
Worst Trade: -121 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +73.97 EUR
Massima perdita consecutiva: -50.35 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDATMS-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2026.01.16 17:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.96% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
