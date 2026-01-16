信号部分
信号 / MetaTrader 5 / NaviManualForexGC
Navdeep Singh Kaur

NaviManualForexGC

Navdeep Singh Kaur
0条评论
45
0 / 0 USD
增长自 2025 90%
OANDATMS-MT5
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
364
盈利交易:
266 (73.07%)
亏损交易:
98 (26.92%)
最好交易:
73.44 EUR
最差交易:
-120.76 EUR
毛利:
989.63 EUR (395 958 pips)
毛利亏损:
-718.73 EUR (670 304 pips)
最大连续赢利:
16 (73.97 EUR)
最大连续盈利:
167.93 EUR (7)
夏普比率:
0.08
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.04
长期交易:
208 (57.14%)
短期交易:
156 (42.86%)
利润因子:
1.38
预期回报:
0.74 EUR
平均利润:
3.72 EUR
平均损失:
-7.33 EUR
最大连续失误:
9 (-50.35 EUR)
最大连续亏损:
-259.41 EUR (4)
每月增长:
20.98%
年度预测:
254.58%
算法交易:
12%
结余跌幅:
绝对:
10.57 EUR
最大值:
259.41 EUR (39.64%)
相对跌幅:
结余:
39.45% (259.41 EUR)
净值:
0.00% (0.00 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD.pro 35
USDJPY.pro 33
USDCAD.pro 24
GBPCAD.pro 23
CADJPY.pro 22
GBPAUD.pro 21
NZDUSD.pro 18
CHFJPY.pro 17
EURNZD.pro 17
GBPCHF.pro 15
GBPUSD.pro 14
EURCAD.pro 13
EURAUD.pro 11
EURJPY.pro 10
NZDJPY.pro 10
GOLD.pro 9
AUDCAD.pro 8
BTCUSD 8
AUDCHF.pro 7
USDCHF.pro 7
GBPJPY.pro 6
AUDJPY.pro 6
CADCHF.pro 5
CHFPLN.pro 5
GBPNZD.pro 4
EURCHF.pro 3
US30.pro 3
AUDUSD.pro 2
ETHUSD 2
BCHUSD 2
EURGBP.pro 1
AVAXUSD 1
US500.pro 1
DOTUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD.pro 62
USDJPY.pro 118
USDCAD.pro 43
GBPCAD.pro 63
CADJPY.pro 79
GBPAUD.pro 37
NZDUSD.pro 14
CHFJPY.pro -97
EURNZD.pro 44
GBPCHF.pro -123
GBPUSD.pro -272
EURCAD.pro 54
EURAUD.pro 5
EURJPY.pro 6
NZDJPY.pro 32
GOLD.pro 41
AUDCAD.pro 122
BTCUSD -9
AUDCHF.pro 4
USDCHF.pro 24
GBPJPY.pro -23
AUDJPY.pro 9
CADCHF.pro 36
CHFPLN.pro -34
GBPNZD.pro 19
EURCHF.pro 6
US30.pro 42
AUDUSD.pro 1
ETHUSD 0
BCHUSD 0
EURGBP.pro 8
AVAXUSD -1
US500.pro 1
DOTUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD.pro 4.2K
USDJPY.pro 9.5K
USDCAD.pro 897
GBPCAD.pro 6K
CADJPY.pro 4.8K
GBPAUD.pro 3.4K
NZDUSD.pro 2.1K
CHFJPY.pro -9.8K
EURNZD.pro 3.8K
GBPCHF.pro -1.8K
GBPUSD.pro -10K
EURCAD.pro 6.7K
EURAUD.pro -149
EURJPY.pro 17
NZDJPY.pro 3.7K
GOLD.pro 36K
AUDCAD.pro 3.8K
BTCUSD -343K
AUDCHF.pro 243
USDCHF.pro 1.6K
GBPJPY.pro -1.2K
AUDJPY.pro 754
CADCHF.pro 1.2K
CHFPLN.pro -1.6K
GBPNZD.pro 1.5K
EURCHF.pro 151
US30.pro 855
AUDUSD.pro 79
ETHUSD 2.5K
BCHUSD 580
EURGBP.pro 311
AVAXUSD -589
US500.pro 23
DOTUSD -806
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +73.44 EUR
最差交易: -121 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +73.97 EUR
最大连续亏损: -50.35 EUR

2026.01.16 17:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.96% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
