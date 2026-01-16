- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
364
盈利交易:
266 (73.07%)
亏损交易:
98 (26.92%)
最好交易:
73.44 EUR
最差交易:
-120.76 EUR
毛利:
989.63 EUR (395 958 pips)
毛利亏损:
-718.73 EUR (670 304 pips)
最大连续赢利:
16 (73.97 EUR)
最大连续盈利:
167.93 EUR (7)
夏普比率:
0.08
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.04
长期交易:
208 (57.14%)
短期交易:
156 (42.86%)
利润因子:
1.38
预期回报:
0.74 EUR
平均利润:
3.72 EUR
平均损失:
-7.33 EUR
最大连续失误:
9 (-50.35 EUR)
最大连续亏损:
-259.41 EUR (4)
每月增长:
20.98%
年度预测:
254.58%
算法交易:
12%
结余跌幅:
绝对:
10.57 EUR
最大值:
259.41 EUR (39.64%)
相对跌幅:
结余:
39.45% (259.41 EUR)
净值:
0.00% (0.00 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|35
|USDJPY.pro
|33
|USDCAD.pro
|24
|GBPCAD.pro
|23
|CADJPY.pro
|22
|GBPAUD.pro
|21
|NZDUSD.pro
|18
|CHFJPY.pro
|17
|EURNZD.pro
|17
|GBPCHF.pro
|15
|GBPUSD.pro
|14
|EURCAD.pro
|13
|EURAUD.pro
|11
|EURJPY.pro
|10
|NZDJPY.pro
|10
|GOLD.pro
|9
|AUDCAD.pro
|8
|BTCUSD
|8
|AUDCHF.pro
|7
|USDCHF.pro
|7
|GBPJPY.pro
|6
|AUDJPY.pro
|6
|CADCHF.pro
|5
|CHFPLN.pro
|5
|GBPNZD.pro
|4
|EURCHF.pro
|3
|US30.pro
|3
|AUDUSD.pro
|2
|ETHUSD
|2
|BCHUSD
|2
|EURGBP.pro
|1
|AVAXUSD
|1
|US500.pro
|1
|DOTUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.pro
|62
|USDJPY.pro
|118
|USDCAD.pro
|43
|GBPCAD.pro
|63
|CADJPY.pro
|79
|GBPAUD.pro
|37
|NZDUSD.pro
|14
|CHFJPY.pro
|-97
|EURNZD.pro
|44
|GBPCHF.pro
|-123
|GBPUSD.pro
|-272
|EURCAD.pro
|54
|EURAUD.pro
|5
|EURJPY.pro
|6
|NZDJPY.pro
|32
|GOLD.pro
|41
|AUDCAD.pro
|122
|BTCUSD
|-9
|AUDCHF.pro
|4
|USDCHF.pro
|24
|GBPJPY.pro
|-23
|AUDJPY.pro
|9
|CADCHF.pro
|36
|CHFPLN.pro
|-34
|GBPNZD.pro
|19
|EURCHF.pro
|6
|US30.pro
|42
|AUDUSD.pro
|1
|ETHUSD
|0
|BCHUSD
|0
|EURGBP.pro
|8
|AVAXUSD
|-1
|US500.pro
|1
|DOTUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.pro
|4.2K
|USDJPY.pro
|9.5K
|USDCAD.pro
|897
|GBPCAD.pro
|6K
|CADJPY.pro
|4.8K
|GBPAUD.pro
|3.4K
|NZDUSD.pro
|2.1K
|CHFJPY.pro
|-9.8K
|EURNZD.pro
|3.8K
|GBPCHF.pro
|-1.8K
|GBPUSD.pro
|-10K
|EURCAD.pro
|6.7K
|EURAUD.pro
|-149
|EURJPY.pro
|17
|NZDJPY.pro
|3.7K
|GOLD.pro
|36K
|AUDCAD.pro
|3.8K
|BTCUSD
|-343K
|AUDCHF.pro
|243
|USDCHF.pro
|1.6K
|GBPJPY.pro
|-1.2K
|AUDJPY.pro
|754
|CADCHF.pro
|1.2K
|CHFPLN.pro
|-1.6K
|GBPNZD.pro
|1.5K
|EURCHF.pro
|151
|US30.pro
|855
|AUDUSD.pro
|79
|ETHUSD
|2.5K
|BCHUSD
|580
|EURGBP.pro
|311
|AVAXUSD
|-589
|US500.pro
|23
|DOTUSD
|-806
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +73.44 EUR
最差交易: -121 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +73.97 EUR
最大连续亏损: -50.35 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDATMS-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论