- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
97
Kârla kapanan işlemler:
44 (45.36%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (54.64%)
En iyi işlem:
121.34 USD
En kötü işlem:
-75.36 USD
Brüt kâr:
1 516.84 USD (58 983 pips)
Brüt zarar:
-1 312.22 USD (51 172 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (229.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
247.20 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
67 (69.07%)
Satış işlemleri:
30 (30.93%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
2.11 USD
Ortalama kâr:
34.47 USD
Ortalama zarar:
-24.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-211.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-211.48 USD (8)
Aylık büyüme:
13.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
268.84 USD
Maksimum:
268.84 USD (26.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.88% (268.84 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.f
|205
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.f
|7.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +121.34 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +229.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -211.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
1) DD: lower 40%
2) Profit: min 10%/month.
3) Every order has stoploss < 1%/ active orders; lose <2%/day.
4) this signal copy XAUUSD SHORT STOPLOSS from 1.12.2025.
İnceleme yok