Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
44 (45.36%)
Убыточных трейдов:
53 (54.64%)
Лучший трейд:
121.34 USD
Худший трейд:
-75.36 USD
Общая прибыль:
1 516.84 USD (58 983 pips)
Общий убыток:
-1 312.22 USD (51 172 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (229.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
247.20 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
67 (69.07%)
Коротких трейдов:
30 (30.93%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
2.11 USD
Средняя прибыль:
34.47 USD
Средний убыток:
-24.76 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-211.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-211.48 USD (8)
Прирост в месяц:
13.46%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
268.84 USD
Максимальная:
268.84 USD (26.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.88% (268.84 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Лучший трейд: +121.34 USD
Худший трейд: -75 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +229.68 USD
Макс. убыток в серии: -211.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
1) DD: lower 40%
2) Profit: min 10%/month.
3) Every order has stoploss < 1%/ active orders; lose <2%/day.
4) this signal copy XAUUSD SHORT STOPLOSS from 1.12.2025.
Нет отзывов