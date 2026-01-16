СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / XAUUSD SHORT STOPLOSS 2
Pham Van Tuan

XAUUSD SHORT STOPLOSS 2

Pham Van Tuan
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 22%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
44 (45.36%)
Убыточных трейдов:
53 (54.64%)
Лучший трейд:
121.34 USD
Худший трейд:
-75.36 USD
Общая прибыль:
1 516.84 USD (58 983 pips)
Общий убыток:
-1 312.22 USD (51 172 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (229.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
247.20 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
67 (69.07%)
Коротких трейдов:
30 (30.93%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
2.11 USD
Средняя прибыль:
34.47 USD
Средний убыток:
-24.76 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-211.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-211.48 USD (8)
Прирост в месяц:
13.46%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
268.84 USD
Максимальная:
268.84 USD (26.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.88% (268.84 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.f 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.f 205
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.f 7.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +121.34 USD
Худший трейд: -75 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +229.68 USD
Макс. убыток в серии: -211.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

1) DD: lower 40%

2) Profit: min 10%/month. 

3) Every order has stoploss < 1%/ active orders; lose <2%/day. 

4) this signal copy XAUUSD SHORT STOPLOSS from 1.12.2025. 

Нет отзывов
2026.01.16 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
