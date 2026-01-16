SinaisSeções
Pham Van Tuan

XAUUSD SHORT STOPLOSS 2

Pham Van Tuan
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 22%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
97
Negociações com lucro:
44 (45.36%)
Negociações com perda:
53 (54.64%)
Melhor negociação:
121.34 USD
Pior negociação:
-75.36 USD
Lucro bruto:
1 516.84 USD (58 983 pips)
Perda bruta:
-1 312.22 USD (51 172 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (229.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
247.20 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.76
Negociações longas:
67 (69.07%)
Negociações curtas:
30 (30.93%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
2.11 USD
Lucro médio:
34.47 USD
Perda média:
-24.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-211.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-211.48 USD (8)
Crescimento mensal:
13.46%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
268.84 USD
Máximo:
268.84 USD (26.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.88% (268.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

1) DD: lower 40%

2) Profit: min 10%/month. 

3) Every order has stoploss < 1%/ active orders; lose <2%/day. 

4) this signal copy XAUUSD SHORT STOPLOSS from 1.12.2025. 

Sem comentários
2026.01.16 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
