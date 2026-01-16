- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
97
Negociações com lucro:
44 (45.36%)
Negociações com perda:
53 (54.64%)
Melhor negociação:
121.34 USD
Pior negociação:
-75.36 USD
Lucro bruto:
1 516.84 USD (58 983 pips)
Perda bruta:
-1 312.22 USD (51 172 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (229.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
247.20 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.76
Negociações longas:
67 (69.07%)
Negociações curtas:
30 (30.93%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
2.11 USD
Lucro médio:
34.47 USD
Perda média:
-24.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-211.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-211.48 USD (8)
Crescimento mensal:
13.46%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
268.84 USD
Máximo:
268.84 USD (26.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.88% (268.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.f
|205
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.f
|7.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +121.34 USD
Pior negociação: -75 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +229.68 USD
Máxima perda consecutiva: -211.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
1) DD: lower 40%
2) Profit: min 10%/month.
3) Every order has stoploss < 1%/ active orders; lose <2%/day.
4) this signal copy XAUUSD SHORT STOPLOSS from 1.12.2025.
