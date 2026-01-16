- 成長
トレード:
97
利益トレード:
44 (45.36%)
損失トレード:
53 (54.64%)
ベストトレード:
121.34 USD
最悪のトレード:
-75.36 USD
総利益:
1 516.84 USD (58 983 pips)
総損失:
-1 312.22 USD (51 172 pips)
最大連続の勝ち:
7 (229.68 USD)
最大連続利益:
247.20 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.76
長いトレード:
67 (69.07%)
短いトレード:
30 (30.93%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
2.11 USD
平均利益:
34.47 USD
平均損失:
-24.76 USD
最大連続の負け:
8 (-211.48 USD)
最大連続損失:
-211.48 USD (8)
月間成長:
13.46%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
268.84 USD
最大の:
268.84 USD (26.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.88% (268.84 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.f
|205
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.f
|7.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +121.34 USD
最悪のトレード: -75 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +229.68 USD
最大連続損失: -211.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NeotechFinancialServices-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
1) DD: lower 40%
2) Profit: min 10%/month.
3) Every order has stoploss < 1%/ active orders; lose <2%/day.
4) this signal copy XAUUSD SHORT STOPLOSS from 1.12.2025.
