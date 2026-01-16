- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
44 (45.36%)
Loss Trade:
53 (54.64%)
Best Trade:
121.34 USD
Worst Trade:
-75.36 USD
Profitto lordo:
1 516.84 USD (58 983 pips)
Perdita lorda:
-1 312.22 USD (51 172 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (229.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
247.20 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
67 (69.07%)
Short Trade:
30 (30.93%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
2.11 USD
Profitto medio:
34.47 USD
Perdita media:
-24.76 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-211.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-211.48 USD (8)
Crescita mensile:
13.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
268.84 USD
Massimale:
268.84 USD (26.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.88% (268.84 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|97
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.f
|205
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.f
|7.8K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +121.34 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +229.68 USD
Massima perdita consecutiva: -211.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
1) DD: lower 40%
2) Profit: min 10%/month.
3) Every order has stoploss < 1%/ active orders; lose <2%/day.
4) this signal copy XAUUSD SHORT STOPLOSS from 1.12.2025.
Non ci sono recensioni