Total de Trades:
97
Transacciones Rentables:
44 (45.36%)
Transacciones Irrentables:
53 (54.64%)
Mejor transacción:
121.34 USD
Peor transacción:
-75.36 USD
Beneficio Bruto:
1 516.84 USD (58 983 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 312.22 USD (51 172 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (229.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
247.20 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.76
Transacciones Largas:
67 (69.07%)
Transacciones Cortas:
30 (30.93%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
2.11 USD
Beneficio medio:
34.47 USD
Pérdidas medias:
-24.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-211.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-211.48 USD (8)
Crecimiento al mes:
13.46%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
268.84 USD
Máxima:
268.84 USD (26.88%)
Reducción relativa:
De balance:
26.88% (268.84 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.f
|205
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.f
|7.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +121.34 USD
Peor transacción: -75 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +229.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -211.48 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NeotechFinancialServices-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
1) DD: lower 40%
2) Profit: min 10%/month.
3) Every order has stoploss < 1%/ active orders; lose <2%/day.
4) this signal copy XAUUSD SHORT STOPLOSS from 1.12.2025.
