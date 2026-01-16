SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / XAUUSD SHORT STOPLOSS 2
XAUUSD SHORT STOPLOSS 2

7 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 22%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
97
Gewinntrades:
44 (45.36%)
Verlusttrades:
53 (54.64%)
Bester Trade:
121.34 USD
Schlechtester Trade:
-75.36 USD
Bruttoprofit:
1 516.84 USD (58 983 pips)
Bruttoverlust:
-1 312.22 USD (51 172 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (229.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
247.20 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.76
Long-Positionen:
67 (69.07%)
Short-Positionen:
30 (30.93%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
2.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
34.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-211.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-211.48 USD (8)
Wachstum pro Monat :
13.46%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
268.84 USD
Maximaler:
268.84 USD (26.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.88% (268.84 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +121.34 USD
Schlechtester Trade: -75 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +229.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -211.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NeotechFinancialServices-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

1) DD: lower 40%

2) Profit: min 10%/month. 

3) Every order has stoploss < 1%/ active orders; lose <2%/day. 

4) this signal copy XAUUSD SHORT STOPLOSS from 1.12.2025. 

2026.01.16 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
