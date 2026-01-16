- Wachstum
Trades insgesamt:
97
Gewinntrades:
44 (45.36%)
Verlusttrades:
53 (54.64%)
Bester Trade:
121.34 USD
Schlechtester Trade:
-75.36 USD
Bruttoprofit:
1 516.84 USD (58 983 pips)
Bruttoverlust:
-1 312.22 USD (51 172 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (229.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
247.20 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.76
Long-Positionen:
67 (69.07%)
Short-Positionen:
30 (30.93%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
2.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
34.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-211.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-211.48 USD (8)
Wachstum pro Monat :
13.46%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
268.84 USD
Maximaler:
268.84 USD (26.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.88% (268.84 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.f
|205
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.f
|7.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +121.34 USD
Schlechtester Trade: -75 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +229.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -211.48 USD
1) DD: lower 40%
2) Profit: min 10%/month.
3) Every order has stoploss < 1%/ active orders; lose <2%/day.
4) this signal copy XAUUSD SHORT STOPLOSS from 1.12.2025.
