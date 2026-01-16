- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
97
盈利交易:
44 (45.36%)
亏损交易:
53 (54.64%)
最好交易:
121.34 USD
最差交易:
-75.36 USD
毛利:
1 516.84 USD (58 983 pips)
毛利亏损:
-1 312.22 USD (51 172 pips)
最大连续赢利:
7 (229.68 USD)
最大连续盈利:
247.20 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.76
长期交易:
67 (69.07%)
短期交易:
30 (30.93%)
利润因子:
1.16
预期回报:
2.11 USD
平均利润:
34.47 USD
平均损失:
-24.76 USD
最大连续失误:
8 (-211.48 USD)
最大连续亏损:
-211.48 USD (8)
每月增长:
13.46%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
268.84 USD
最大值:
268.84 USD (26.88%)
相对跌幅:
结余:
26.88% (268.84 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.f
|205
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.f
|7.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +121.34 USD
最差交易: -75 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +229.68 USD
最大连续亏损: -211.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NeotechFinancialServices-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
1) DD: lower 40%
2) Profit: min 10%/month.
3) Every order has stoploss < 1%/ active orders; lose <2%/day.
4) this signal copy XAUUSD SHORT STOPLOSS from 1.12.2025.
