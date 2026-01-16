- 자본
- 축소
트레이드:
97
이익 거래:
44 (45.36%)
손실 거래:
53 (54.64%)
최고의 거래:
121.34 USD
최악의 거래:
-75.36 USD
총 수익:
1 516.84 USD (58 983 pips)
총 손실:
-1 312.22 USD (51 172 pips)
연속 최대 이익:
7 (229.68 USD)
연속 최대 이익:
247.20 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.76
롱(주식매수):
67 (69.07%)
숏(주식차입매도):
30 (30.93%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
2.11 USD
평균 이익:
34.47 USD
평균 손실:
-24.76 USD
연속 최대 손실:
8 (-211.48 USD)
연속 최대 손실:
-211.48 USD (8)
월별 성장률:
13.46%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
268.84 USD
최대한의:
268.84 USD (26.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.88% (268.84 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.f
|205
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.f
|7.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NeotechFinancialServices-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
1) DD: lower 40%
2) Profit: min 10%/month.
3) Every order has stoploss < 1%/ active orders; lose <2%/day.
4) this signal copy XAUUSD SHORT STOPLOSS from 1.12.2025.
