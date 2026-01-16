- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
44 (74.57%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (25.42%)
En iyi işlem:
74.45 USD
En kötü işlem:
-173.47 USD
Brüt kâr:
485.05 USD (15 990 pips)
Brüt zarar:
-241.27 USD (2 795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (190.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
190.71 USD (14)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
36.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
27 (45.76%)
Satış işlemleri:
32 (54.24%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
4.13 USD
Ortalama kâr:
11.02 USD
Ortalama zarar:
-16.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-17.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-173.47 USD (1)
Aylık büyüme:
26.28%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
169.75 USD
Maksimum:
177.87 USD (23.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.46% (174.28 USD)
Varlığa göre:
29.43% (348.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|25
|NZDCAD
|11
|AUDCAD
|9
|CADJPY
|5
|GBPJPY
|4
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|63
|NZDCAD
|0
|AUDCAD
|18
|CADJPY
|108
|GBPJPY
|-51
|GBPNZD
|99
|NZDCHF
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|614
|NZDCAD
|334
|AUDCAD
|1.4K
|CADJPY
|8.6K
|GBPJPY
|1.3K
|GBPNZD
|702
|NZDCHF
|365
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +74.45 USD
En kötü işlem: -173 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +190.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RannForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.22 × 216
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.17 × 60
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 2
|
OctaFX-Real
|8.61 × 466
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|14.11 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|15.44 × 57
|
XMGlobal-MT5 4
|16.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|18.14 × 7
|
Teletrade-Sharp ECN
|21.50 × 2
|
Exness-MT5Real6
|24.00 × 1
|
RannForex-Server
|25.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
26%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
98%
59
74%
100%
2.01
4.13
USD
USD
29%
1:500