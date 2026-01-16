SinyallerBölümler
Vadim Zhuravlev

Rannex

Vadim Zhuravlev
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 26%
RannForex-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
44 (74.57%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (25.42%)
En iyi işlem:
74.45 USD
En kötü işlem:
-173.47 USD
Brüt kâr:
485.05 USD (15 990 pips)
Brüt zarar:
-241.27 USD (2 795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (190.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
190.71 USD (14)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
36.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
27 (45.76%)
Satış işlemleri:
32 (54.24%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
4.13 USD
Ortalama kâr:
11.02 USD
Ortalama zarar:
-16.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-17.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-173.47 USD (1)
Aylık büyüme:
26.28%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
169.75 USD
Maksimum:
177.87 USD (23.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.46% (174.28 USD)
Varlığa göre:
29.43% (348.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 25
NZDCAD 11
AUDCAD 9
CADJPY 5
GBPJPY 4
GBPNZD 3
NZDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 63
NZDCAD 0
AUDCAD 18
CADJPY 108
GBPJPY -51
GBPNZD 99
NZDCHF 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 614
NZDCAD 334
AUDCAD 1.4K
CADJPY 8.6K
GBPJPY 1.3K
GBPNZD 702
NZDCHF 365
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.45 USD
En kötü işlem: -173 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +190.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RannForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
1.00 × 1
Tickmill-Live
2.22 × 216
ForexTimeFXTM-Live01
4.17 × 60
RoboForex-ECN
7.00 × 2
OctaFX-Real
8.61 × 466
FOREX.comGlobalCN-Live 534
14.11 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
15.44 × 57
XMGlobal-MT5 4
16.25 × 4
RoboForex-Pro
18.14 × 7
Teletrade-Sharp ECN
21.50 × 2
Exness-MT5Real6
24.00 × 1
RannForex-Server
25.00 × 1
İnceleme yok
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rannex
Ayda 30 USD
26%
0
0
USD
1.2K
USD
2
98%
59
74%
100%
2.01
4.13
USD
29%
1:500
Kopyala

