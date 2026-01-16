- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
59
利益トレード:
44 (74.57%)
損失トレード:
15 (25.42%)
ベストトレード:
74.45 USD
最悪のトレード:
-173.47 USD
総利益:
485.05 USD (15 990 pips)
総損失:
-241.27 USD (2 795 pips)
最大連続の勝ち:
14 (190.71 USD)
最大連続利益:
190.71 USD (14)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
36.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
65
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.37
長いトレード:
27 (45.76%)
短いトレード:
32 (54.24%)
プロフィットファクター:
2.01
期待されたペイオフ:
4.13 USD
平均利益:
11.02 USD
平均損失:
-16.08 USD
最大連続の負け:
4 (-17.79 USD)
最大連続損失:
-173.47 USD (1)
月間成長:
26.28%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
169.75 USD
最大の:
177.87 USD (23.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.46% (174.28 USD)
エクイティによる:
29.43% (348.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|25
|NZDCAD
|11
|AUDCAD
|9
|CADJPY
|5
|GBPJPY
|4
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|63
|NZDCAD
|0
|AUDCAD
|18
|CADJPY
|108
|GBPJPY
|-51
|GBPNZD
|99
|NZDCHF
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|614
|NZDCAD
|334
|AUDCAD
|1.4K
|CADJPY
|8.6K
|GBPJPY
|1.3K
|GBPNZD
|702
|NZDCHF
|365
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +74.45 USD
最悪のトレード: -173 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +190.71 USD
最大連続損失: -17.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RannForex-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.22 × 216
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.17 × 60
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 2
|
OctaFX-Real
|8.61 × 466
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|14.11 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|15.44 × 57
|
XMGlobal-MT5 4
|16.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|18.14 × 7
|
Teletrade-Sharp ECN
|21.50 × 2
|
Exness-MT5Real6
|24.00 × 1
|
RannForex-Server
|25.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
26%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
98%
59
74%
100%
2.01
4.13
USD
USD
29%
1:500