シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Rannex
Vadim Zhuravlev

Rannex

Vadim Zhuravlev
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 26%
RannForex-Server
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
59
利益トレード:
44 (74.57%)
損失トレード:
15 (25.42%)
ベストトレード:
74.45 USD
最悪のトレード:
-173.47 USD
総利益:
485.05 USD (15 990 pips)
総損失:
-241.27 USD (2 795 pips)
最大連続の勝ち:
14 (190.71 USD)
最大連続利益:
190.71 USD (14)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
36.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
65
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.37
長いトレード:
27 (45.76%)
短いトレード:
32 (54.24%)
プロフィットファクター:
2.01
期待されたペイオフ:
4.13 USD
平均利益:
11.02 USD
平均損失:
-16.08 USD
最大連続の負け:
4 (-17.79 USD)
最大連続損失:
-173.47 USD (1)
月間成長:
26.28%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
169.75 USD
最大の:
177.87 USD (23.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.46% (174.28 USD)
エクイティによる:
29.43% (348.65 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSD 25
NZDCAD 11
AUDCAD 9
CADJPY 5
GBPJPY 4
GBPNZD 3
NZDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSD 63
NZDCAD 0
AUDCAD 18
CADJPY 108
GBPJPY -51
GBPNZD 99
NZDCHF 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSD 614
NZDCAD 334
AUDCAD 1.4K
CADJPY 8.6K
GBPJPY 1.3K
GBPNZD 702
NZDCHF 365
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +74.45 USD
最悪のトレード: -173 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +190.71 USD
最大連続損失: -17.79 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RannForex-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real7
1.00 × 1
Tickmill-Live
2.22 × 216
ForexTimeFXTM-Live01
4.17 × 60
RoboForex-ECN
7.00 × 2
OctaFX-Real
8.61 × 466
FOREX.comGlobalCN-Live 534
14.11 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
15.44 × 57
XMGlobal-MT5 4
16.25 × 4
RoboForex-Pro
18.14 × 7
Teletrade-Sharp ECN
21.50 × 2
Exness-MT5Real6
24.00 × 1
RannForex-Server
25.00 × 1
レビューなし
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
