Vadim Zhuravlev

Rannex

Vadim Zhuravlev
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 26%
RannForex-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
59
Bénéfice trades:
44 (74.57%)
Perte trades:
15 (25.42%)
Meilleure transaction:
74.45 USD
Pire transaction:
-173.47 USD
Bénéfice brut:
485.05 USD (15 990 pips)
Perte brute:
-241.27 USD (2 795 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (190.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
190.71 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
36.55%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
65
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.37
Longs trades:
27 (45.76%)
Courts trades:
32 (54.24%)
Facteur de profit:
2.01
Rendement attendu:
4.13 USD
Bénéfice moyen:
11.02 USD
Perte moyenne:
-16.08 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-17.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-173.47 USD (1)
Croissance mensuelle:
26.28%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
169.75 USD
Maximal:
177.87 USD (23.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.46% (174.28 USD)
Par fonds propres:
29.43% (348.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 25
NZDCAD 11
AUDCAD 9
CADJPY 5
GBPJPY 4
GBPNZD 3
NZDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 63
NZDCAD 0
AUDCAD 18
CADJPY 108
GBPJPY -51
GBPNZD 99
NZDCHF 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 614
NZDCAD 334
AUDCAD 1.4K
CADJPY 8.6K
GBPJPY 1.3K
GBPNZD 702
NZDCHF 365
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +74.45 USD
Pire transaction: -173 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +190.71 USD
Perte consécutive maximale: -17.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RannForex-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
1.00 × 1
Tickmill-Live
2.22 × 216
ForexTimeFXTM-Live01
4.17 × 60
RoboForex-ECN
7.00 × 2
OctaFX-Real
8.61 × 466
FOREX.comGlobalCN-Live 534
14.11 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
15.44 × 57
XMGlobal-MT5 4
16.25 × 4
RoboForex-Pro
18.14 × 7
Teletrade-Sharp ECN
21.50 × 2
Exness-MT5Real6
24.00 × 1
RannForex-Server
25.00 × 1
Aucun avis
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
