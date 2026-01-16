- 자본
- 축소
트레이드:
59
이익 거래:
44 (74.57%)
손실 거래:
15 (25.42%)
최고의 거래:
74.45 USD
최악의 거래:
-173.47 USD
총 수익:
485.05 USD (15 990 pips)
총 손실:
-241.27 USD (2 795 pips)
연속 최대 이익:
14 (190.71 USD)
연속 최대 이익:
190.71 USD (14)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
36.55%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
65
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.37
롱(주식매수):
27 (45.76%)
숏(주식차입매도):
32 (54.24%)
수익 요인:
2.01
기대수익:
4.13 USD
평균 이익:
11.02 USD
평균 손실:
-16.08 USD
연속 최대 손실:
4 (-17.79 USD)
연속 최대 손실:
-173.47 USD (1)
월별 성장률:
26.28%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
169.75 USD
최대한의:
177.87 USD (23.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.46% (174.28 USD)
자본금별:
29.43% (348.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|25
|NZDCAD
|11
|AUDCAD
|9
|CADJPY
|5
|GBPJPY
|4
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD
|63
|NZDCAD
|0
|AUDCAD
|18
|CADJPY
|108
|GBPJPY
|-51
|GBPNZD
|99
|NZDCHF
|9
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD
|614
|NZDCAD
|334
|AUDCAD
|1.4K
|CADJPY
|8.6K
|GBPJPY
|1.3K
|GBPNZD
|702
|NZDCHF
|365
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +74.45 USD
최악의 거래: -173 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +190.71 USD
연속 최대 손실: -17.79 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RannForex-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Exness-MT5Real7
|1.00 × 1
Tickmill-Live
|2.22 × 216
ForexTimeFXTM-Live01
|4.17 × 60
RoboForex-ECN
|7.00 × 2
OctaFX-Real
|8.61 × 466
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|14.11 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
|15.44 × 57
XMGlobal-MT5 4
|16.25 × 4
RoboForex-Pro
|18.14 × 7
Teletrade-Sharp ECN
|21.50 × 2
Exness-MT5Real6
|24.00 × 1
RannForex-Server
|25.00 × 1
리뷰 없음
