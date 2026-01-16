SegnaliSezioni
Vadim Zhuravlev

Rannex

Vadim Zhuravlev
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 26%
RannForex-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
44 (74.57%)
Loss Trade:
15 (25.42%)
Best Trade:
74.45 USD
Worst Trade:
-173.47 USD
Profitto lordo:
485.05 USD (15 990 pips)
Perdita lorda:
-241.27 USD (2 795 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (190.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
190.71 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
36.55%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.37
Long Trade:
27 (45.76%)
Short Trade:
32 (54.24%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
4.13 USD
Profitto medio:
11.02 USD
Perdita media:
-16.08 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-17.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-173.47 USD (1)
Crescita mensile:
26.28%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
169.75 USD
Massimale:
177.87 USD (23.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.46% (174.28 USD)
Per equità:
29.43% (348.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 25
NZDCAD 11
AUDCAD 9
CADJPY 5
GBPJPY 4
GBPNZD 3
NZDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 63
NZDCAD 0
AUDCAD 18
CADJPY 108
GBPJPY -51
GBPNZD 99
NZDCHF 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 614
NZDCAD 334
AUDCAD 1.4K
CADJPY 8.6K
GBPJPY 1.3K
GBPNZD 702
NZDCHF 365
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +74.45 USD
Worst Trade: -173 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +190.71 USD
Massima perdita consecutiva: -17.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RannForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
1.00 × 1
Tickmill-Live
2.22 × 216
ForexTimeFXTM-Live01
4.17 × 60
RoboForex-ECN
7.00 × 2
OctaFX-Real
8.61 × 466
FOREX.comGlobalCN-Live 534
14.11 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
15.44 × 57
XMGlobal-MT5 4
16.25 × 4
RoboForex-Pro
18.14 × 7
Teletrade-Sharp ECN
21.50 × 2
Exness-MT5Real6
24.00 × 1
RannForex-Server
25.00 × 1
Non ci sono recensioni
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
