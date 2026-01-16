SinaisSeções
Vadim Zhuravlev

Rannex

Vadim Zhuravlev
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 26%
RannForex-Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
44 (74.57%)
Negociações com perda:
15 (25.42%)
Melhor negociação:
74.45 USD
Pior negociação:
-173.47 USD
Lucro bruto:
485.05 USD (15 990 pips)
Perda bruta:
-241.27 USD (2 795 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (190.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
190.71 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
36.55%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
65
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.37
Negociações longas:
27 (45.76%)
Negociações curtas:
32 (54.24%)
Fator de lucro:
2.01
Valor esperado:
4.13 USD
Lucro médio:
11.02 USD
Perda média:
-16.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-17.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-173.47 USD (1)
Crescimento mensal:
26.28%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
169.75 USD
Máximo:
177.87 USD (23.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.46% (174.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.43% (348.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD 25
NZDCAD 11
AUDCAD 9
CADJPY 5
GBPJPY 4
GBPNZD 3
NZDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD 63
NZDCAD 0
AUDCAD 18
CADJPY 108
GBPJPY -51
GBPNZD 99
NZDCHF 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD 614
NZDCAD 334
AUDCAD 1.4K
CADJPY 8.6K
GBPJPY 1.3K
GBPNZD 702
NZDCHF 365
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +74.45 USD
Pior negociação: -173 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +190.71 USD
Máxima perda consecutiva: -17.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RannForex-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real7
1.00 × 1
Tickmill-Live
2.22 × 216
ForexTimeFXTM-Live01
4.17 × 60
RoboForex-ECN
7.00 × 2
OctaFX-Real
8.61 × 466
FOREX.comGlobalCN-Live 534
14.11 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
15.44 × 57
XMGlobal-MT5 4
16.25 × 4
RoboForex-Pro
18.14 × 7
Teletrade-Sharp ECN
21.50 × 2
Exness-MT5Real6
24.00 × 1
RannForex-Server
25.00 × 1
Sem comentários
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
