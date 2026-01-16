- Crescimento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
44 (74.57%)
Negociações com perda:
15 (25.42%)
Melhor negociação:
74.45 USD
Pior negociação:
-173.47 USD
Lucro bruto:
485.05 USD (15 990 pips)
Perda bruta:
-241.27 USD (2 795 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (190.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
190.71 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
36.55%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
65
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.37
Negociações longas:
27 (45.76%)
Negociações curtas:
32 (54.24%)
Fator de lucro:
2.01
Valor esperado:
4.13 USD
Lucro médio:
11.02 USD
Perda média:
-16.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-17.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-173.47 USD (1)
Crescimento mensal:
26.28%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
169.75 USD
Máximo:
177.87 USD (23.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.46% (174.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.43% (348.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|25
|NZDCAD
|11
|AUDCAD
|9
|CADJPY
|5
|GBPJPY
|4
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|63
|NZDCAD
|0
|AUDCAD
|18
|CADJPY
|108
|GBPJPY
|-51
|GBPNZD
|99
|NZDCHF
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|614
|NZDCAD
|334
|AUDCAD
|1.4K
|CADJPY
|8.6K
|GBPJPY
|1.3K
|GBPNZD
|702
|NZDCHF
|365
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +74.45 USD
Pior negociação: -173 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +190.71 USD
Máxima perda consecutiva: -17.79 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RannForex-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.22 × 216
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.17 × 60
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 2
|
OctaFX-Real
|8.61 × 466
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|14.11 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|15.44 × 57
|
XMGlobal-MT5 4
|16.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|18.14 × 7
|
Teletrade-Sharp ECN
|21.50 × 2
|
Exness-MT5Real6
|24.00 × 1
|
RannForex-Server
|25.00 × 1
Sem comentários
