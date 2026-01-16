- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
59
Transacciones Rentables:
44 (74.57%)
Transacciones Irrentables:
15 (25.42%)
Mejor transacción:
74.45 USD
Peor transacción:
-173.47 USD
Beneficio Bruto:
485.05 USD (15 990 pips)
Pérdidas Brutas:
-241.27 USD (2 795 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (190.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
190.71 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
36.55%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
65
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
1.37
Transacciones Largas:
27 (45.76%)
Transacciones Cortas:
32 (54.24%)
Factor de Beneficio:
2.01
Beneficio Esperado:
4.13 USD
Beneficio medio:
11.02 USD
Pérdidas medias:
-16.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-17.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-173.47 USD (1)
Crecimiento al mes:
26.28%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
169.75 USD
Máxima:
177.87 USD (23.93%)
Reducción relativa:
De balance:
18.46% (174.28 USD)
De fondos:
29.43% (348.65 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|25
|NZDCAD
|11
|AUDCAD
|9
|CADJPY
|5
|GBPJPY
|4
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSD
|63
|NZDCAD
|0
|AUDCAD
|18
|CADJPY
|108
|GBPJPY
|-51
|GBPNZD
|99
|NZDCHF
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSD
|614
|NZDCAD
|334
|AUDCAD
|1.4K
|CADJPY
|8.6K
|GBPJPY
|1.3K
|GBPNZD
|702
|NZDCHF
|365
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +74.45 USD
Peor transacción: -173 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +190.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.79 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RannForex-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.22 × 216
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.17 × 60
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 2
|
OctaFX-Real
|8.61 × 466
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|14.11 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|15.44 × 57
|
XMGlobal-MT5 4
|16.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|18.14 × 7
|
Teletrade-Sharp ECN
|21.50 × 2
|
Exness-MT5Real6
|24.00 × 1
|
RannForex-Server
|25.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
26%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
98%
59
74%
100%
2.01
4.13
USD
USD
29%
1:500