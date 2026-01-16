SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Rannex
Vadim Zhuravlev

Rannex

Vadim Zhuravlev
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 26%
RannForex-Server
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
59
Transacciones Rentables:
44 (74.57%)
Transacciones Irrentables:
15 (25.42%)
Mejor transacción:
74.45 USD
Peor transacción:
-173.47 USD
Beneficio Bruto:
485.05 USD (15 990 pips)
Pérdidas Brutas:
-241.27 USD (2 795 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (190.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
190.71 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
36.55%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
65
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
1.37
Transacciones Largas:
27 (45.76%)
Transacciones Cortas:
32 (54.24%)
Factor de Beneficio:
2.01
Beneficio Esperado:
4.13 USD
Beneficio medio:
11.02 USD
Pérdidas medias:
-16.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-17.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-173.47 USD (1)
Crecimiento al mes:
26.28%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
169.75 USD
Máxima:
177.87 USD (23.93%)
Reducción relativa:
De balance:
18.46% (174.28 USD)
De fondos:
29.43% (348.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 25
NZDCAD 11
AUDCAD 9
CADJPY 5
GBPJPY 4
GBPNZD 3
NZDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD 63
NZDCAD 0
AUDCAD 18
CADJPY 108
GBPJPY -51
GBPNZD 99
NZDCHF 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD 614
NZDCAD 334
AUDCAD 1.4K
CADJPY 8.6K
GBPJPY 1.3K
GBPNZD 702
NZDCHF 365
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +74.45 USD
Peor transacción: -173 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +190.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.79 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RannForex-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real7
1.00 × 1
Tickmill-Live
2.22 × 216
ForexTimeFXTM-Live01
4.17 × 60
RoboForex-ECN
7.00 × 2
OctaFX-Real
8.61 × 466
FOREX.comGlobalCN-Live 534
14.11 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
15.44 × 57
XMGlobal-MT5 4
16.25 × 4
RoboForex-Pro
18.14 × 7
Teletrade-Sharp ECN
21.50 × 2
Exness-MT5Real6
24.00 × 1
RannForex-Server
25.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Rannex
30 USD al mes
26%
0
0
USD
1.2K
USD
2
98%
59
74%
100%
2.01
4.13
USD
29%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.