- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
44 (74.57%)
Убыточных трейдов:
15 (25.42%)
Лучший трейд:
74.45 USD
Худший трейд:
-173.47 USD
Общая прибыль:
485.05 USD (15 990 pips)
Общий убыток:
-241.27 USD (2 795 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (190.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
190.71 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
36.55%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.37
Длинных трейдов:
27 (45.76%)
Коротких трейдов:
32 (54.24%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
4.13 USD
Средняя прибыль:
11.02 USD
Средний убыток:
-16.08 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-17.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-173.47 USD (1)
Прирост в месяц:
26.28%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
169.75 USD
Максимальная:
177.87 USD (23.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.46% (174.28 USD)
По эквити:
29.43% (348.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|25
|NZDCAD
|11
|AUDCAD
|9
|CADJPY
|5
|GBPJPY
|4
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|63
|NZDCAD
|0
|AUDCAD
|18
|CADJPY
|108
|GBPJPY
|-51
|GBPNZD
|99
|NZDCHF
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|614
|NZDCAD
|334
|AUDCAD
|1.4K
|CADJPY
|8.6K
|GBPJPY
|1.3K
|GBPNZD
|702
|NZDCHF
|365
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +74.45 USD
Худший трейд: -173 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +190.71 USD
Макс. убыток в серии: -17.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RannForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.22 × 216
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.17 × 60
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 2
|
OctaFX-Real
|8.61 × 466
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|14.11 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|15.44 × 57
|
XMGlobal-MT5 4
|16.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|18.14 × 7
|
Teletrade-Sharp ECN
|21.50 × 2
|
Exness-MT5Real6
|24.00 × 1
|
RannForex-Server
|25.00 × 1
