СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Rannex
Vadim Zhuravlev

Rannex

Vadim Zhuravlev
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 26%
RannForex-Server
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
44 (74.57%)
Убыточных трейдов:
15 (25.42%)
Лучший трейд:
74.45 USD
Худший трейд:
-173.47 USD
Общая прибыль:
485.05 USD (15 990 pips)
Общий убыток:
-241.27 USD (2 795 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (190.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
190.71 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
36.55%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.37
Длинных трейдов:
27 (45.76%)
Коротких трейдов:
32 (54.24%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
4.13 USD
Средняя прибыль:
11.02 USD
Средний убыток:
-16.08 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-17.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-173.47 USD (1)
Прирост в месяц:
26.28%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
169.75 USD
Максимальная:
177.87 USD (23.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.46% (174.28 USD)
По эквити:
29.43% (348.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 25
NZDCAD 11
AUDCAD 9
CADJPY 5
GBPJPY 4
GBPNZD 3
NZDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 63
NZDCAD 0
AUDCAD 18
CADJPY 108
GBPJPY -51
GBPNZD 99
NZDCHF 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 614
NZDCAD 334
AUDCAD 1.4K
CADJPY 8.6K
GBPJPY 1.3K
GBPNZD 702
NZDCHF 365
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +74.45 USD
Худший трейд: -173 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +190.71 USD
Макс. убыток в серии: -17.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RannForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
1.00 × 1
Tickmill-Live
2.22 × 216
ForexTimeFXTM-Live01
4.17 × 60
RoboForex-ECN
7.00 × 2
OctaFX-Real
8.61 × 466
FOREX.comGlobalCN-Live 534
14.11 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
15.44 × 57
XMGlobal-MT5 4
16.25 × 4
RoboForex-Pro
18.14 × 7
Teletrade-Sharp ECN
21.50 × 2
Exness-MT5Real6
24.00 × 1
RannForex-Server
25.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Rannex
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
1.2K
USD
2
98%
59
74%
100%
2.01
4.13
USD
29%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.