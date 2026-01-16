- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
59
盈利交易:
44 (74.57%)
亏损交易:
15 (25.42%)
最好交易:
74.45 USD
最差交易:
-173.47 USD
毛利:
485.05 USD (15 990 pips)
毛利亏损:
-241.27 USD (2 795 pips)
最大连续赢利:
14 (190.71 USD)
最大连续盈利:
190.71 USD (14)
夏普比率:
0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
36.55%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
65
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.37
长期交易:
27 (45.76%)
短期交易:
32 (54.24%)
利润因子:
2.01
预期回报:
4.13 USD
平均利润:
11.02 USD
平均损失:
-16.08 USD
最大连续失误:
4 (-17.79 USD)
最大连续亏损:
-173.47 USD (1)
每月增长:
26.28%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
169.75 USD
最大值:
177.87 USD (23.93%)
相对跌幅:
结余:
18.46% (174.28 USD)
净值:
29.43% (348.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|25
|NZDCAD
|11
|AUDCAD
|9
|CADJPY
|5
|GBPJPY
|4
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|63
|NZDCAD
|0
|AUDCAD
|18
|CADJPY
|108
|GBPJPY
|-51
|GBPNZD
|99
|NZDCHF
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|614
|NZDCAD
|334
|AUDCAD
|1.4K
|CADJPY
|8.6K
|GBPJPY
|1.3K
|GBPNZD
|702
|NZDCHF
|365
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +74.45 USD
最差交易: -173 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +190.71 USD
最大连续亏损: -17.79 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RannForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.22 × 216
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.17 × 60
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 2
|
OctaFX-Real
|8.61 × 466
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|14.11 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|15.44 × 57
|
XMGlobal-MT5 4
|16.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|18.14 × 7
|
Teletrade-Sharp ECN
|21.50 × 2
|
Exness-MT5Real6
|24.00 × 1
|
RannForex-Server
|25.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
26%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
98%
59
74%
100%
2.01
4.13
USD
USD
29%
1:500