- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
59
Gewinntrades:
44 (74.57%)
Verlusttrades:
15 (25.42%)
Bester Trade:
74.45 USD
Schlechtester Trade:
-173.47 USD
Bruttoprofit:
485.05 USD (15 990 pips)
Bruttoverlust:
-241.27 USD (2 795 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (190.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
190.71 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
36.55%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
65
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.37
Long-Positionen:
27 (45.76%)
Short-Positionen:
32 (54.24%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
4.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-17.79 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-173.47 USD (1)
Wachstum pro Monat :
26.28%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
169.75 USD
Maximaler:
177.87 USD (23.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.46% (174.28 USD)
Kapital:
29.43% (348.65 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|25
|NZDCAD
|11
|AUDCAD
|9
|CADJPY
|5
|GBPJPY
|4
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|63
|NZDCAD
|0
|AUDCAD
|18
|CADJPY
|108
|GBPJPY
|-51
|GBPNZD
|99
|NZDCHF
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|614
|NZDCAD
|334
|AUDCAD
|1.4K
|CADJPY
|8.6K
|GBPJPY
|1.3K
|GBPNZD
|702
|NZDCHF
|365
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +74.45 USD
Schlechtester Trade: -173 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +190.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.79 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RannForex-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.22 × 216
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.17 × 60
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 2
|
OctaFX-Real
|8.61 × 466
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|14.11 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|15.44 × 57
|
XMGlobal-MT5 4
|16.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|18.14 × 7
|
Teletrade-Sharp ECN
|21.50 × 2
|
Exness-MT5Real6
|24.00 × 1
|
RannForex-Server
|25.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
26%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
98%
59
74%
100%
2.01
4.13
USD
USD
29%
1:500