SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Rannex
Vadim Zhuravlev

Rannex

Vadim Zhuravlev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 26%
RannForex-Server
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
59
Gewinntrades:
44 (74.57%)
Verlusttrades:
15 (25.42%)
Bester Trade:
74.45 USD
Schlechtester Trade:
-173.47 USD
Bruttoprofit:
485.05 USD (15 990 pips)
Bruttoverlust:
-241.27 USD (2 795 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (190.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
190.71 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
36.55%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
65
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.37
Long-Positionen:
27 (45.76%)
Short-Positionen:
32 (54.24%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
4.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-17.79 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-173.47 USD (1)
Wachstum pro Monat :
26.28%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
169.75 USD
Maximaler:
177.87 USD (23.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.46% (174.28 USD)
Kapital:
29.43% (348.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 25
NZDCAD 11
AUDCAD 9
CADJPY 5
GBPJPY 4
GBPNZD 3
NZDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 63
NZDCAD 0
AUDCAD 18
CADJPY 108
GBPJPY -51
GBPNZD 99
NZDCHF 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 614
NZDCAD 334
AUDCAD 1.4K
CADJPY 8.6K
GBPJPY 1.3K
GBPNZD 702
NZDCHF 365
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +74.45 USD
Schlechtester Trade: -173 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +190.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.79 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RannForex-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real7
1.00 × 1
Tickmill-Live
2.22 × 216
ForexTimeFXTM-Live01
4.17 × 60
RoboForex-ECN
7.00 × 2
OctaFX-Real
8.61 × 466
FOREX.comGlobalCN-Live 534
14.11 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
15.44 × 57
XMGlobal-MT5 4
16.25 × 4
RoboForex-Pro
18.14 × 7
Teletrade-Sharp ECN
21.50 × 2
Exness-MT5Real6
24.00 × 1
RannForex-Server
25.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Rannex
30 USD pro Monat
26%
0
0
USD
1.2K
USD
2
98%
59
74%
100%
2.01
4.13
USD
29%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.