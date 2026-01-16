SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ECN_Risky_1000
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_Risky_1000

Adrian Nieves De La Cruz
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 7%
RoboForex-ECN-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
3 (42.85%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (57.14%)
En iyi işlem:
47.48 EUR
En kötü işlem:
-9.75 EUR
Brüt kâr:
93.50 EUR (5 433 pips)
Brüt zarar:
-23.45 EUR (3 715 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (93.50 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
93.50 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
10.97%
Maks. mevduat yükü:
6.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
5.11
Alış işlemleri:
3 (42.86%)
Satış işlemleri:
4 (57.14%)
Kâr faktörü:
3.99
Beklenen getiri:
10.01 EUR
Ortalama kâr:
31.17 EUR
Ortalama zarar:
-5.86 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-13.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-13.72 EUR (3)
Aylık büyüme:
7.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.72 EUR
Maksimum:
13.72 EUR (1.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.37% (13.72 EUR)
Varlığa göre:
1.03% (11.13 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4
.USTECHCash 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 96
.USTECHCash -16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.9K
.USTECHCash -3.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.48 EUR
En kötü işlem: -10 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +93.50 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13.72 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
4 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2026.01.16 14:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 13:56
Share of trading days is too low
2026.01.16 13:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 13:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 10:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ECN_Risky_1000
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
1.1K
EUR
1
100%
7
42%
11%
3.98
10.01
EUR
1%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.