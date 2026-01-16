- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
3 (42.85%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (57.14%)
En iyi işlem:
47.48 EUR
En kötü işlem:
-9.75 EUR
Brüt kâr:
93.50 EUR (5 433 pips)
Brüt zarar:
-23.45 EUR (3 715 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (93.50 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
93.50 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
10.97%
Maks. mevduat yükü:
6.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
5.11
Alış işlemleri:
3 (42.86%)
Satış işlemleri:
4 (57.14%)
Kâr faktörü:
3.99
Beklenen getiri:
10.01 EUR
Ortalama kâr:
31.17 EUR
Ortalama zarar:
-5.86 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-13.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-13.72 EUR (3)
Aylık büyüme:
7.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.72 EUR
Maksimum:
13.72 EUR (1.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.37% (13.72 EUR)
Varlığa göre:
1.03% (11.13 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|.USTECHCash
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|96
|.USTECHCash
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.9K
|.USTECHCash
|-3.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.48 EUR
En kötü işlem: -10 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +93.50 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13.72 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
1
100%
7
42%
11%
3.98
10.01
EUR
EUR
1%
1:500