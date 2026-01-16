- 자본
트레이드:
10
이익 거래:
6 (60.00%)
손실 거래:
4 (40.00%)
최고의 거래:
56.08 EUR
최악의 거래:
-9.75 EUR
총 수익:
220.82 EUR (10 478 pips)
총 손실:
-23.45 EUR (3 715 pips)
연속 최대 이익:
3 (127.32 EUR)
연속 최대 이익:
127.32 EUR (3)
샤프 비율:
0.79
거래 활동:
11.22%
최대 입금량:
6.50%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
43 분
회복 요인:
14.39
롱(주식매수):
6 (60.00%)
숏(주식차입매도):
4 (40.00%)
수익 요인:
9.42
기대수익:
19.74 EUR
평균 이익:
36.80 EUR
평균 손실:
-5.86 EUR
연속 최대 손실:
3 (-13.72 EUR)
연속 최대 손실:
-13.72 EUR (3)
월별 성장률:
19.73%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13.72 EUR
최대한의:
13.72 EUR (1.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.37% (13.72 EUR)
자본금별:
1.03% (11.13 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|.USTECHCash
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|241
|.USTECHCash
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|9.9K
|.USTECHCash
|-3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +56.08 EUR
최악의 거래: -10 EUR
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +127.32 EUR
연속 최대 손실: -13.72 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
20%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
1
100%
10
60%
11%
9.41
19.74
EUR
EUR
1%
1:500