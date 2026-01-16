- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
7
Negociações com lucro:
3 (42.85%)
Negociações com perda:
4 (57.14%)
Melhor negociação:
47.48 EUR
Pior negociação:
-9.75 EUR
Lucro bruto:
93.50 EUR (5 433 pips)
Perda bruta:
-23.45 EUR (3 715 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (93.50 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
93.50 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
10.97%
Depósito máximo carregado:
6.49%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
21 minutos
Fator de recuperação:
5.11
Negociações longas:
3 (42.86%)
Negociações curtas:
4 (57.14%)
Fator de lucro:
3.99
Valor esperado:
10.01 EUR
Lucro médio:
31.17 EUR
Perda média:
-5.86 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-13.72 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-13.72 EUR (3)
Crescimento mensal:
7.01%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.72 EUR
Máximo:
13.72 EUR (1.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.37% (13.72 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.03% (11.13 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|.USTECHCash
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|96
|.USTECHCash
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.9K
|.USTECHCash
|-3.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +47.48 EUR
Pior negociação: -10 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +93.50 EUR
Máxima perda consecutiva: -13.72 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
4 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
7%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
1
100%
7
42%
11%
3.98
10.01
EUR
EUR
1%
1:500