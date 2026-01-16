- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
7
利益トレード:
3 (42.85%)
損失トレード:
4 (57.14%)
ベストトレード:
47.48 EUR
最悪のトレード:
-9.75 EUR
総利益:
93.50 EUR (5 433 pips)
総損失:
-23.45 EUR (3 715 pips)
最大連続の勝ち:
3 (93.50 EUR)
最大連続利益:
93.50 EUR (3)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
10.97%
最大入金額:
6.49%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
21 分
リカバリーファクター:
5.11
長いトレード:
3 (42.86%)
短いトレード:
4 (57.14%)
プロフィットファクター:
3.99
期待されたペイオフ:
10.01 EUR
平均利益:
31.17 EUR
平均損失:
-5.86 EUR
最大連続の負け:
3 (-13.72 EUR)
最大連続損失:
-13.72 EUR (3)
月間成長:
7.01%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.72 EUR
最大の:
13.72 EUR (1.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.37% (13.72 EUR)
エクイティによる:
1.03% (11.13 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|.USTECHCash
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|96
|.USTECHCash
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.9K
|.USTECHCash
|-3.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +47.48 EUR
最悪のトレード: -10 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +93.50 EUR
最大連続損失: -13.72 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
