- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
7
盈利交易:
3 (42.85%)
亏损交易:
4 (57.14%)
最好交易:
47.48 EUR
最差交易:
-9.75 EUR
毛利:
93.50 EUR (5 433 pips)
毛利亏损:
-23.45 EUR (3 715 pips)
最大连续赢利:
3 (93.50 EUR)
最大连续盈利:
93.50 EUR (3)
夏普比率:
0.44
交易活动:
10.97%
最大入金加载:
6.49%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
21 分钟
采收率:
5.11
长期交易:
3 (42.86%)
短期交易:
4 (57.14%)
利润因子:
3.99
预期回报:
10.01 EUR
平均利润:
31.17 EUR
平均损失:
-5.86 EUR
最大连续失误:
3 (-13.72 EUR)
最大连续亏损:
-13.72 EUR (3)
每月增长:
7.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
13.72 EUR
最大值:
13.72 EUR (1.37%)
相对跌幅:
结余:
1.37% (13.72 EUR)
净值:
1.03% (11.13 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|.USTECHCash
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|96
|.USTECHCash
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.9K
|.USTECHCash
|-3.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +47.48 EUR
最差交易: -10 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +93.50 EUR
最大连续亏损: -13.72 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
