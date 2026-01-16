- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
3 (42.85%)
Loss Trade:
4 (57.14%)
Best Trade:
47.48 EUR
Worst Trade:
-9.75 EUR
Profitto lordo:
93.50 EUR (5 433 pips)
Perdita lorda:
-23.45 EUR (3 715 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (93.50 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
93.50 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
10.97%
Massimo carico di deposito:
6.49%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
5.11
Long Trade:
3 (42.86%)
Short Trade:
4 (57.14%)
Fattore di profitto:
3.99
Profitto previsto:
10.01 EUR
Profitto medio:
31.17 EUR
Perdita media:
-5.86 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-13.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-13.72 EUR (3)
Crescita mensile:
7.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.72 EUR
Massimale:
13.72 EUR (1.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.37% (13.72 EUR)
Per equità:
1.03% (11.13 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|.USTECHCash
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|96
|.USTECHCash
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.9K
|.USTECHCash
|-3.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.48 EUR
Worst Trade: -10 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +93.50 EUR
Massima perdita consecutiva: -13.72 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
1
100%
7
42%
11%
3.98
10.01
EUR
EUR
1%
1:500