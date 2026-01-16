SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ECN_Risky_1000
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_Risky_1000

Adrian Nieves De La Cruz
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 7%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
7
Gewinntrades:
3 (42.85%)
Verlusttrades:
4 (57.14%)
Bester Trade:
47.48 EUR
Schlechtester Trade:
-9.75 EUR
Bruttoprofit:
93.50 EUR (5 433 pips)
Bruttoverlust:
-23.45 EUR (3 715 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (93.50 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
93.50 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
10.97%
Max deposit load:
6.49%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
21 Minuten
Erholungsfaktor:
5.11
Long-Positionen:
3 (42.86%)
Short-Positionen:
4 (57.14%)
Profit-Faktor:
3.99
Mathematische Gewinnerwartung:
10.01 EUR
Durchschnittlicher Profit:
31.17 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-5.86 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-13.72 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13.72 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
7.01%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13.72 EUR
Maximaler:
13.72 EUR (1.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.37% (13.72 EUR)
Kapital:
1.03% (11.13 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 4
.USTECHCash 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 96
.USTECHCash -16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.9K
.USTECHCash -3.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +47.48 EUR
Schlechtester Trade: -10 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +93.50 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.72 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
noch 4 ...
Keine Bewertungen
2026.01.16 14:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 13:56
Share of trading days is too low
2026.01.16 13:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 13:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 10:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
