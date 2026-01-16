- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
3 (42.85%)
Убыточных трейдов:
4 (57.14%)
Лучший трейд:
47.48 EUR
Худший трейд:
-9.75 EUR
Общая прибыль:
93.50 EUR (5 433 pips)
Общий убыток:
-23.45 EUR (3 715 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (93.50 EUR)
Макс. прибыль в серии:
93.50 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
10.97%
Макс. загрузка депозита:
6.49%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
5.11
Длинных трейдов:
3 (42.86%)
Коротких трейдов:
4 (57.14%)
Профит фактор:
3.99
Мат. ожидание:
10.01 EUR
Средняя прибыль:
31.17 EUR
Средний убыток:
-5.86 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-13.72 EUR)
Макс. убыток в серии:
-13.72 EUR (3)
Прирост в месяц:
7.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.72 EUR
Максимальная:
13.72 EUR (1.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.37% (13.72 EUR)
По эквити:
1.03% (11.13 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|.USTECHCash
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|96
|.USTECHCash
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.9K
|.USTECHCash
|-3.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +47.48 EUR
Худший трейд: -10 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +93.50 EUR
Макс. убыток в серии: -13.72 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
1
100%
7
42%
11%
3.98
10.01
EUR
EUR
1%
1:500