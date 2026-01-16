SinyallerBölümler
Maryam Trading
Maryam Hanif

Maryam Trading

Maryam Hanif
0 inceleme
2 hafta
1 / 1K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -15%
DerivSVG-Server-03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
880
Kârla kapanan işlemler:
729 (82.84%)
Zararla kapanan işlemler:
151 (17.16%)
En iyi işlem:
192.85 USD
En kötü işlem:
-171.00 USD
Brüt kâr:
4 112.82 USD (11 665 716 pips)
Brüt zarar:
-3 841.81 USD (11 503 499 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
103 (136.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
368.19 USD (33)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
120.83%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
546
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
574 (65.23%)
Satış işlemleri:
306 (34.77%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
5.64 USD
Ortalama zarar:
-25.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-10.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-445.30 USD (4)
Aylık büyüme:
-14.67%
Algo alım-satım:
22%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
263.23 USD
Maksimum:
813.02 USD (60.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.98% (402.41 USD)
Varlığa göre:
55.84% (97.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 163
Crash 600 Index 156
EURUSD 129
Crash 900 Index 80
XAUUSD 73
Crash 300 Index 56
BTCUSD 53
USDCHF 28
EURGBP 22
GBPUSD 20
EURAUD 19
AUDUSD 14
GBPJPY 13
Crash 500 Index 11
NZDCAD 11
GBPCHF 10
XAGUSD 9
AUDNZD 6
USDJPY 6
Step Index 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 46
Crash 600 Index 501
EURUSD 58
Crash 900 Index -416
XAUUSD 54
Crash 300 Index -79
BTCUSD -59
USDCHF 20
EURGBP -2
GBPUSD 14
EURAUD -2
AUDUSD 4
GBPJPY 13
Crash 500 Index -11
NZDCAD 7
GBPCHF 11
XAGUSD 109
AUDNZD 3
USDJPY -5
Step Index 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 9.3K
Crash 600 Index 922K
EURUSD 6.5K
Crash 900 Index -324K
XAUUSD 366
Crash 300 Index 88K
BTCUSD -487K
USDCHF 1.5K
EURGBP -125
GBPUSD 1.4K
EURAUD -306
AUDUSD 366
GBPJPY 2.3K
Crash 500 Index -59K
NZDCAD 690
GBPCHF 417
XAGUSD 1.1K
AUDNZD 474
USDJPY -684
Step Index 31
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivSVG-Server-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

We try to give you a good Service
İnceleme yok
2026.01.17 08:08
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.17 07:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.17 07:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 16:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 16:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 09:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.