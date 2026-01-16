- Büyüme
İşlemler:
880
Kârla kapanan işlemler:
729 (82.84%)
Zararla kapanan işlemler:
151 (17.16%)
En iyi işlem:
192.85 USD
En kötü işlem:
-171.00 USD
Brüt kâr:
4 112.82 USD (11 665 716 pips)
Brüt zarar:
-3 841.81 USD (11 503 499 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
103 (136.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
368.19 USD (33)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
120.83%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
546
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
574 (65.23%)
Satış işlemleri:
306 (34.77%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
5.64 USD
Ortalama zarar:
-25.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-10.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-445.30 USD (4)
Aylık büyüme:
-14.67%
Algo alım-satım:
22%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
263.23 USD
Maksimum:
813.02 USD (60.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.98% (402.41 USD)
Varlığa göre:
55.84% (97.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|163
|Crash 600 Index
|156
|EURUSD
|129
|Crash 900 Index
|80
|XAUUSD
|73
|Crash 300 Index
|56
|BTCUSD
|53
|USDCHF
|28
|EURGBP
|22
|GBPUSD
|20
|EURAUD
|19
|AUDUSD
|14
|GBPJPY
|13
|Crash 500 Index
|11
|NZDCAD
|11
|GBPCHF
|10
|XAGUSD
|9
|AUDNZD
|6
|USDJPY
|6
|Step Index
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|46
|Crash 600 Index
|501
|EURUSD
|58
|Crash 900 Index
|-416
|XAUUSD
|54
|Crash 300 Index
|-79
|BTCUSD
|-59
|USDCHF
|20
|EURGBP
|-2
|GBPUSD
|14
|EURAUD
|-2
|AUDUSD
|4
|GBPJPY
|13
|Crash 500 Index
|-11
|NZDCAD
|7
|GBPCHF
|11
|XAGUSD
|109
|AUDNZD
|3
|USDJPY
|-5
|Step Index
|6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|9.3K
|Crash 600 Index
|922K
|EURUSD
|6.5K
|Crash 900 Index
|-324K
|XAUUSD
|366
|Crash 300 Index
|88K
|BTCUSD
|-487K
|USDCHF
|1.5K
|EURGBP
|-125
|GBPUSD
|1.4K
|EURAUD
|-306
|AUDUSD
|366
|GBPJPY
|2.3K
|Crash 500 Index
|-59K
|NZDCAD
|690
|GBPCHF
|417
|XAGUSD
|1.1K
|AUDNZD
|474
|USDJPY
|-684
|Step Index
|31
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +192.85 USD
En kötü işlem: -171 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +136.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivSVG-Server-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
