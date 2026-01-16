SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Maryam Trading
Maryam Hanif

Maryam Trading

Maryam Hanif
0 Bewertungen
2 Wochen
1 / 1.1K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 -14%
DerivSVG-Server-03
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
881
Gewinntrades:
730 (82.86%)
Verlusttrades:
151 (17.14%)
Bester Trade:
192.85 USD
Schlechtester Trade:
-171.00 USD
Bruttoprofit:
4 114.09 USD (11 666 985 pips)
Bruttoverlust:
-3 841.81 USD (11 503 499 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
103 (136.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
368.19 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
120.83%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
546
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.33
Long-Positionen:
575 (65.27%)
Short-Positionen:
306 (34.73%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-10.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-445.30 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-14.26%
Algo-Trading:
22%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
263.23 USD
Maximaler:
813.02 USD (60.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
64.98% (402.41 USD)
Kapital:
55.84% (97.10 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 163
Crash 600 Index 156
EURUSD 129
Crash 900 Index 80
XAUUSD 73
Crash 300 Index 56
BTCUSD 53
USDCHF 28
EURGBP 22
GBPUSD 20
EURAUD 19
AUDUSD 14
GBPJPY 13
Crash 500 Index 12
NZDCAD 11
GBPCHF 10
XAGUSD 9
AUDNZD 6
USDJPY 6
Step Index 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 46
Crash 600 Index 501
EURUSD 58
Crash 900 Index -416
XAUUSD 54
Crash 300 Index -79
BTCUSD -59
USDCHF 20
EURGBP -2
GBPUSD 14
EURAUD -2
AUDUSD 4
GBPJPY 13
Crash 500 Index -10
NZDCAD 7
GBPCHF 11
XAGUSD 109
AUDNZD 3
USDJPY -5
Step Index 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 9.3K
Crash 600 Index 922K
EURUSD 6.5K
Crash 900 Index -324K
XAUUSD 366
Crash 300 Index 88K
BTCUSD -487K
USDCHF 1.5K
EURGBP -125
GBPUSD 1.4K
EURAUD -306
AUDUSD 366
GBPJPY 2.3K
Crash 500 Index -58K
NZDCAD 690
GBPCHF 417
XAGUSD 1.1K
AUDNZD 474
USDJPY -684
Step Index 31
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +192.85 USD
Schlechtester Trade: -171 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +136.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DerivSVG-Server-03" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

We try to give you a good Service
Keine Bewertungen
2026.01.17 08:08
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.17 07:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.17 07:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 16:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 16:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 09:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Maryam Trading
30 USD pro Monat
-14%
1
1.1K
USD
271
USD
2
22%
881
82%
100%
1.07
0.31
USD
65%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.