Trades insgesamt:
881
Gewinntrades:
730 (82.86%)
Verlusttrades:
151 (17.14%)
Bester Trade:
192.85 USD
Schlechtester Trade:
-171.00 USD
Bruttoprofit:
4 114.09 USD (11 666 985 pips)
Bruttoverlust:
-3 841.81 USD (11 503 499 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
103 (136.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
368.19 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
120.83%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
546
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.33
Long-Positionen:
575 (65.27%)
Short-Positionen:
306 (34.73%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-10.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-445.30 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-14.26%
Algo-Trading:
22%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
263.23 USD
Maximaler:
813.02 USD (60.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
64.98% (402.41 USD)
Kapital:
55.84% (97.10 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|163
|Crash 600 Index
|156
|EURUSD
|129
|Crash 900 Index
|80
|XAUUSD
|73
|Crash 300 Index
|56
|BTCUSD
|53
|USDCHF
|28
|EURGBP
|22
|GBPUSD
|20
|EURAUD
|19
|AUDUSD
|14
|GBPJPY
|13
|Crash 500 Index
|12
|NZDCAD
|11
|GBPCHF
|10
|XAGUSD
|9
|AUDNZD
|6
|USDJPY
|6
|Step Index
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|46
|Crash 600 Index
|501
|EURUSD
|58
|Crash 900 Index
|-416
|XAUUSD
|54
|Crash 300 Index
|-79
|BTCUSD
|-59
|USDCHF
|20
|EURGBP
|-2
|GBPUSD
|14
|EURAUD
|-2
|AUDUSD
|4
|GBPJPY
|13
|Crash 500 Index
|-10
|NZDCAD
|7
|GBPCHF
|11
|XAGUSD
|109
|AUDNZD
|3
|USDJPY
|-5
|Step Index
|6
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|9.3K
|Crash 600 Index
|922K
|EURUSD
|6.5K
|Crash 900 Index
|-324K
|XAUUSD
|366
|Crash 300 Index
|88K
|BTCUSD
|-487K
|USDCHF
|1.5K
|EURGBP
|-125
|GBPUSD
|1.4K
|EURAUD
|-306
|AUDUSD
|366
|GBPJPY
|2.3K
|Crash 500 Index
|-58K
|NZDCAD
|690
|GBPCHF
|417
|XAGUSD
|1.1K
|AUDNZD
|474
|USDJPY
|-684
|Step Index
|31
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +192.85 USD
Schlechtester Trade: -171 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +136.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.98 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DerivSVG-Server-03" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
