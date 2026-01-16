시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Maryam Trading
Maryam Hanif

Maryam Trading

Maryam Hanif
0 리뷰
2
1 / 980 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 -26%
DerivSVG-Server-03
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
894
이익 거래:
738 (82.55%)
손실 거래:
156 (17.45%)
최고의 거래:
192.85 USD
최악의 거래:
-171.00 USD
총 수익:
4 152.98 USD (11 774 585 pips)
총 손실:
-3 917.52 USD (11 691 377 pips)
연속 최대 이익:
103 (136.57 USD)
연속 최대 이익:
368.19 USD (33)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
120.83%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
553
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.29
롱(주식매수):
588 (65.77%)
숏(주식차입매도):
306 (34.23%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
0.26 USD
평균 이익:
5.63 USD
평균 손실:
-25.11 USD
연속 최대 손실:
16 (-10.98 USD)
연속 최대 손실:
-445.30 USD (4)
월별 성장률:
-26.45%
Algo 트레이딩:
22%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
263.23 USD
최대한의:
813.02 USD (60.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
64.98% (402.41 USD)
자본금별:
55.84% (97.10 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 163
Crash 600 Index 161
EURUSD 129
Crash 900 Index 87
XAUUSD 73
Crash 300 Index 57
BTCUSD 53
USDCHF 28
EURGBP 22
GBPUSD 20
EURAUD 19
AUDUSD 14
GBPJPY 13
Crash 500 Index 12
NZDCAD 11
GBPCHF 10
XAGUSD 9
AUDNZD 6
USDJPY 6
Step Index 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 46
Crash 600 Index 455
EURUSD 58
Crash 900 Index -400
XAUUSD 54
Crash 300 Index -86
BTCUSD -59
USDCHF 20
EURGBP -2
GBPUSD 14
EURAUD -2
AUDUSD 4
GBPJPY 13
Crash 500 Index -10
NZDCAD 7
GBPCHF 11
XAGUSD 109
AUDNZD 3
USDJPY -5
Step Index 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 9.3K
Crash 600 Index 820K
EURUSD 6.5K
Crash 900 Index -289K
XAUUSD 366
Crash 300 Index 74K
BTCUSD -487K
USDCHF 1.5K
EURGBP -125
GBPUSD 1.4K
EURAUD -306
AUDUSD 366
GBPJPY 2.3K
Crash 500 Index -58K
NZDCAD 690
GBPCHF 417
XAGUSD 1.1K
AUDNZD 474
USDJPY -684
Step Index 31
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +192.85 USD
최악의 거래: -171 USD
연속 최대 이익: 33
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +136.57 USD
연속 최대 손실: -10.98 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DerivSVG-Server-03"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

We try to give you a good Service
리뷰 없음
2026.01.17 08:08
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.17 07:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.17 07:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 16:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 16:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 09:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Maryam Trading
월별 30 USD
-26%
1
980
USD
209
USD
2
22%
894
82%
100%
1.06
0.26
USD
65%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.