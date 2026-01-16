- 자본
- 축소
트레이드:
894
이익 거래:
738 (82.55%)
손실 거래:
156 (17.45%)
최고의 거래:
192.85 USD
최악의 거래:
-171.00 USD
총 수익:
4 152.98 USD (11 774 585 pips)
총 손실:
-3 917.52 USD (11 691 377 pips)
연속 최대 이익:
103 (136.57 USD)
연속 최대 이익:
368.19 USD (33)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
120.83%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
553
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.29
롱(주식매수):
588 (65.77%)
숏(주식차입매도):
306 (34.23%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
0.26 USD
평균 이익:
5.63 USD
평균 손실:
-25.11 USD
연속 최대 손실:
16 (-10.98 USD)
연속 최대 손실:
-445.30 USD (4)
월별 성장률:
-26.45%
Algo 트레이딩:
22%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
263.23 USD
최대한의:
813.02 USD (60.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
64.98% (402.41 USD)
자본금별:
55.84% (97.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|163
|Crash 600 Index
|161
|EURUSD
|129
|Crash 900 Index
|87
|XAUUSD
|73
|Crash 300 Index
|57
|BTCUSD
|53
|USDCHF
|28
|EURGBP
|22
|GBPUSD
|20
|EURAUD
|19
|AUDUSD
|14
|GBPJPY
|13
|Crash 500 Index
|12
|NZDCAD
|11
|GBPCHF
|10
|XAGUSD
|9
|AUDNZD
|6
|USDJPY
|6
|Step Index
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|46
|Crash 600 Index
|455
|EURUSD
|58
|Crash 900 Index
|-400
|XAUUSD
|54
|Crash 300 Index
|-86
|BTCUSD
|-59
|USDCHF
|20
|EURGBP
|-2
|GBPUSD
|14
|EURAUD
|-2
|AUDUSD
|4
|GBPJPY
|13
|Crash 500 Index
|-10
|NZDCAD
|7
|GBPCHF
|11
|XAGUSD
|109
|AUDNZD
|3
|USDJPY
|-5
|Step Index
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|9.3K
|Crash 600 Index
|820K
|EURUSD
|6.5K
|Crash 900 Index
|-289K
|XAUUSD
|366
|Crash 300 Index
|74K
|BTCUSD
|-487K
|USDCHF
|1.5K
|EURGBP
|-125
|GBPUSD
|1.4K
|EURAUD
|-306
|AUDUSD
|366
|GBPJPY
|2.3K
|Crash 500 Index
|-58K
|NZDCAD
|690
|GBPCHF
|417
|XAGUSD
|1.1K
|AUDNZD
|474
|USDJPY
|-684
|Step Index
|31
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +192.85 USD
최악의 거래: -171 USD
연속 최대 이익: 33
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +136.57 USD
연속 최대 손실: -10.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DerivSVG-Server-03"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
