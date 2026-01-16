- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
883
Прибыльных трейдов:
731 (82.78%)
Убыточных трейдов:
152 (17.21%)
Лучший трейд:
192.85 USD
Худший трейд:
-171.00 USD
Общая прибыль:
4 119.37 USD (11 677 544 pips)
Общий убыток:
-3 873.42 USD (11 535 110 pips)
Макс. серия выигрышей:
103 (136.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
368.19 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
120.83%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
547
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
577 (65.35%)
Коротких трейдов:
306 (34.65%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.28 USD
Средняя прибыль:
5.64 USD
Средний убыток:
-25.48 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-10.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-445.30 USD (4)
Прирост в месяц:
-22.76%
Алготрейдинг:
22%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
263.23 USD
Максимальная:
813.02 USD (60.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
64.98% (402.41 USD)
По эквити:
55.84% (97.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|163
|Crash 600 Index
|157
|EURUSD
|129
|Crash 900 Index
|81
|XAUUSD
|73
|Crash 300 Index
|56
|BTCUSD
|53
|USDCHF
|28
|EURGBP
|22
|GBPUSD
|20
|EURAUD
|19
|AUDUSD
|14
|GBPJPY
|13
|Crash 500 Index
|12
|NZDCAD
|11
|GBPCHF
|10
|XAGUSD
|9
|AUDNZD
|6
|USDJPY
|6
|Step Index
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|46
|Crash 600 Index
|469
|EURUSD
|58
|Crash 900 Index
|-410
|XAUUSD
|54
|Crash 300 Index
|-79
|BTCUSD
|-59
|USDCHF
|20
|EURGBP
|-2
|GBPUSD
|14
|EURAUD
|-2
|AUDUSD
|4
|GBPJPY
|13
|Crash 500 Index
|-10
|NZDCAD
|7
|GBPCHF
|11
|XAGUSD
|109
|AUDNZD
|3
|USDJPY
|-5
|Step Index
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|9.3K
|Crash 600 Index
|890K
|EURUSD
|6.5K
|Crash 900 Index
|-314K
|XAUUSD
|366
|Crash 300 Index
|88K
|BTCUSD
|-487K
|USDCHF
|1.5K
|EURGBP
|-125
|GBPUSD
|1.4K
|EURAUD
|-306
|AUDUSD
|366
|GBPJPY
|2.3K
|Crash 500 Index
|-58K
|NZDCAD
|690
|GBPCHF
|417
|XAGUSD
|1.1K
|AUDNZD
|474
|USDJPY
|-684
|Step Index
|31
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +192.85 USD
Худший трейд: -171 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +136.57 USD
Макс. убыток в серии: -10.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DerivSVG-Server-03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-23%
1
1.1K
USD
USD
219
USD
USD
2
22%
883
82%
100%
1.06
0.28
USD
USD
65%
1:500