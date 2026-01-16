СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Maryam Trading
Maryam Hanif

Maryam Trading

Maryam Hanif
0 отзывов
2 недели
1 / 1.1K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -23%
DerivSVG-Server-03
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
883
Прибыльных трейдов:
731 (82.78%)
Убыточных трейдов:
152 (17.21%)
Лучший трейд:
192.85 USD
Худший трейд:
-171.00 USD
Общая прибыль:
4 119.37 USD (11 677 544 pips)
Общий убыток:
-3 873.42 USD (11 535 110 pips)
Макс. серия выигрышей:
103 (136.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
368.19 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
120.83%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
547
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
577 (65.35%)
Коротких трейдов:
306 (34.65%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.28 USD
Средняя прибыль:
5.64 USD
Средний убыток:
-25.48 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-10.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-445.30 USD (4)
Прирост в месяц:
-22.76%
Алготрейдинг:
22%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
263.23 USD
Максимальная:
813.02 USD (60.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
64.98% (402.41 USD)
По эквити:
55.84% (97.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 163
Crash 600 Index 157
EURUSD 129
Crash 900 Index 81
XAUUSD 73
Crash 300 Index 56
BTCUSD 53
USDCHF 28
EURGBP 22
GBPUSD 20
EURAUD 19
AUDUSD 14
GBPJPY 13
Crash 500 Index 12
NZDCAD 11
GBPCHF 10
XAGUSD 9
AUDNZD 6
USDJPY 6
Step Index 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 46
Crash 600 Index 469
EURUSD 58
Crash 900 Index -410
XAUUSD 54
Crash 300 Index -79
BTCUSD -59
USDCHF 20
EURGBP -2
GBPUSD 14
EURAUD -2
AUDUSD 4
GBPJPY 13
Crash 500 Index -10
NZDCAD 7
GBPCHF 11
XAGUSD 109
AUDNZD 3
USDJPY -5
Step Index 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 9.3K
Crash 600 Index 890K
EURUSD 6.5K
Crash 900 Index -314K
XAUUSD 366
Crash 300 Index 88K
BTCUSD -487K
USDCHF 1.5K
EURGBP -125
GBPUSD 1.4K
EURAUD -306
AUDUSD 366
GBPJPY 2.3K
Crash 500 Index -58K
NZDCAD 690
GBPCHF 417
XAGUSD 1.1K
AUDNZD 474
USDJPY -684
Step Index 31
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +192.85 USD
Худший трейд: -171 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +136.57 USD
Макс. убыток в серии: -10.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DerivSVG-Server-03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

We try to give you a good Service
Нет отзывов
2026.01.17 08:08
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.17 07:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.17 07:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 16:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 16:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 09:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Maryam Trading
30 USD в месяц
-23%
1
1.1K
USD
219
USD
2
22%
883
82%
100%
1.06
0.28
USD
65%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.