Maryam Hanif

Maryam Trading

Maryam Hanif
0 recensioni
2 settimane
1 / 1K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -15%
DerivSVG-Server-03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
880
Profit Trade:
729 (82.84%)
Loss Trade:
151 (17.16%)
Best Trade:
192.85 USD
Worst Trade:
-171.00 USD
Profitto lordo:
4 112.82 USD (11 665 716 pips)
Perdita lorda:
-3 841.81 USD (11 503 499 pips)
Vincite massime consecutive:
103 (136.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
368.19 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
120.83%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
546
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
574 (65.23%)
Short Trade:
306 (34.77%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
5.64 USD
Perdita media:
-25.44 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-10.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-445.30 USD (4)
Crescita mensile:
-14.67%
Algo trading:
22%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
263.23 USD
Massimale:
813.02 USD (60.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.98% (402.41 USD)
Per equità:
55.84% (97.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 163
Crash 600 Index 156
EURUSD 129
Crash 900 Index 80
XAUUSD 73
Crash 300 Index 56
BTCUSD 53
USDCHF 28
EURGBP 22
GBPUSD 20
EURAUD 19
AUDUSD 14
GBPJPY 13
Crash 500 Index 11
NZDCAD 11
GBPCHF 10
XAGUSD 9
AUDNZD 6
USDJPY 6
Step Index 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 46
Crash 600 Index 501
EURUSD 58
Crash 900 Index -416
XAUUSD 54
Crash 300 Index -79
BTCUSD -59
USDCHF 20
EURGBP -2
GBPUSD 14
EURAUD -2
AUDUSD 4
GBPJPY 13
Crash 500 Index -11
NZDCAD 7
GBPCHF 11
XAGUSD 109
AUDNZD 3
USDJPY -5
Step Index 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 9.3K
Crash 600 Index 922K
EURUSD 6.5K
Crash 900 Index -324K
XAUUSD 366
Crash 300 Index 88K
BTCUSD -487K
USDCHF 1.5K
EURGBP -125
GBPUSD 1.4K
EURAUD -306
AUDUSD 366
GBPJPY 2.3K
Crash 500 Index -59K
NZDCAD 690
GBPCHF 417
XAGUSD 1.1K
AUDNZD 474
USDJPY -684
Step Index 31
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +192.85 USD
Worst Trade: -171 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +136.57 USD
Massima perdita consecutiva: -10.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

We try to give you a good Service
Non ci sono recensioni
2026.01.17 08:08
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.17 07:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.17 07:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 16:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 16:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 09:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
