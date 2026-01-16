- Crescita
Trade:
880
Profit Trade:
729 (82.84%)
Loss Trade:
151 (17.16%)
Best Trade:
192.85 USD
Worst Trade:
-171.00 USD
Profitto lordo:
4 112.82 USD (11 665 716 pips)
Perdita lorda:
-3 841.81 USD (11 503 499 pips)
Vincite massime consecutive:
103 (136.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
368.19 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
120.83%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
546
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
574 (65.23%)
Short Trade:
306 (34.77%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
5.64 USD
Perdita media:
-25.44 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-10.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-445.30 USD (4)
Crescita mensile:
-14.67%
Algo trading:
22%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
263.23 USD
Massimale:
813.02 USD (60.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.98% (402.41 USD)
Per equità:
55.84% (97.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|163
|Crash 600 Index
|156
|EURUSD
|129
|Crash 900 Index
|80
|XAUUSD
|73
|Crash 300 Index
|56
|BTCUSD
|53
|USDCHF
|28
|EURGBP
|22
|GBPUSD
|20
|EURAUD
|19
|AUDUSD
|14
|GBPJPY
|13
|Crash 500 Index
|11
|NZDCAD
|11
|GBPCHF
|10
|XAGUSD
|9
|AUDNZD
|6
|USDJPY
|6
|Step Index
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|46
|Crash 600 Index
|501
|EURUSD
|58
|Crash 900 Index
|-416
|XAUUSD
|54
|Crash 300 Index
|-79
|BTCUSD
|-59
|USDCHF
|20
|EURGBP
|-2
|GBPUSD
|14
|EURAUD
|-2
|AUDUSD
|4
|GBPJPY
|13
|Crash 500 Index
|-11
|NZDCAD
|7
|GBPCHF
|11
|XAGUSD
|109
|AUDNZD
|3
|USDJPY
|-5
|Step Index
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|9.3K
|Crash 600 Index
|922K
|EURUSD
|6.5K
|Crash 900 Index
|-324K
|XAUUSD
|366
|Crash 300 Index
|88K
|BTCUSD
|-487K
|USDCHF
|1.5K
|EURGBP
|-125
|GBPUSD
|1.4K
|EURAUD
|-306
|AUDUSD
|366
|GBPJPY
|2.3K
|Crash 500 Index
|-59K
|NZDCAD
|690
|GBPCHF
|417
|XAGUSD
|1.1K
|AUDNZD
|474
|USDJPY
|-684
|Step Index
|31
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +192.85 USD
Worst Trade: -171 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +136.57 USD
Massima perdita consecutiva: -10.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
