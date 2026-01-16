信号部分
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
881
盈利交易:
730 (82.86%)
亏损交易:
151 (17.14%)
最好交易:
192.85 USD
最差交易:
-171.00 USD
毛利:
4 114.09 USD (11 666 985 pips)
毛利亏损:
-3 841.81 USD (11 503 499 pips)
最大连续赢利:
103 (136.57 USD)
最大连续盈利:
368.19 USD (33)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
120.83%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
545
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.33
长期交易:
575 (65.27%)
短期交易:
306 (34.73%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.31 USD
平均利润:
5.64 USD
平均损失:
-25.44 USD
最大连续失误:
16 (-10.98 USD)
最大连续亏损:
-445.30 USD (4)
每月增长:
-14.26%
算法交易:
22%
结余跌幅:
绝对:
263.23 USD
最大值:
813.02 USD (60.23%)
相对跌幅:
结余:
64.98% (402.41 USD)
净值:
55.84% (97.10 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 163
Crash 600 Index 156
EURUSD 129
Crash 900 Index 80
XAUUSD 73
Crash 300 Index 56
BTCUSD 53
USDCHF 28
EURGBP 22
GBPUSD 20
EURAUD 19
AUDUSD 14
GBPJPY 13
Crash 500 Index 12
NZDCAD 11
GBPCHF 10
XAGUSD 9
AUDNZD 6
USDJPY 6
Step Index 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 46
Crash 600 Index 501
EURUSD 58
Crash 900 Index -416
XAUUSD 54
Crash 300 Index -79
BTCUSD -59
USDCHF 20
EURGBP -2
GBPUSD 14
EURAUD -2
AUDUSD 4
GBPJPY 13
Crash 500 Index -10
NZDCAD 7
GBPCHF 11
XAGUSD 109
AUDNZD 3
USDJPY -5
Step Index 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 9.3K
Crash 600 Index 922K
EURUSD 6.5K
Crash 900 Index -324K
XAUUSD 366
Crash 300 Index 88K
BTCUSD -487K
USDCHF 1.5K
EURGBP -125
GBPUSD 1.4K
EURAUD -306
AUDUSD 366
GBPJPY 2.3K
Crash 500 Index -58K
NZDCAD 690
GBPCHF 417
XAGUSD 1.1K
AUDNZD 474
USDJPY -684
Step Index 31
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +192.85 USD
最差交易: -171 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +136.57 USD
最大连续亏损: -10.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DerivSVG-Server-03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

We try to give you a good Service
没有评论
2026.01.17 08:08
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.17 07:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.17 07:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 16:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 16:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 09:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
