- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
881
盈利交易:
730 (82.86%)
亏损交易:
151 (17.14%)
最好交易:
192.85 USD
最差交易:
-171.00 USD
毛利:
4 114.09 USD (11 666 985 pips)
毛利亏损:
-3 841.81 USD (11 503 499 pips)
最大连续赢利:
103 (136.57 USD)
最大连续盈利:
368.19 USD (33)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
120.83%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
545
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.33
长期交易:
575 (65.27%)
短期交易:
306 (34.73%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.31 USD
平均利润:
5.64 USD
平均损失:
-25.44 USD
最大连续失误:
16 (-10.98 USD)
最大连续亏损:
-445.30 USD (4)
每月增长:
-14.26%
算法交易:
22%
结余跌幅:
绝对:
263.23 USD
最大值:
813.02 USD (60.23%)
相对跌幅:
结余:
64.98% (402.41 USD)
净值:
55.84% (97.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|163
|Crash 600 Index
|156
|EURUSD
|129
|Crash 900 Index
|80
|XAUUSD
|73
|Crash 300 Index
|56
|BTCUSD
|53
|USDCHF
|28
|EURGBP
|22
|GBPUSD
|20
|EURAUD
|19
|AUDUSD
|14
|GBPJPY
|13
|Crash 500 Index
|12
|NZDCAD
|11
|GBPCHF
|10
|XAGUSD
|9
|AUDNZD
|6
|USDJPY
|6
|Step Index
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|46
|Crash 600 Index
|501
|EURUSD
|58
|Crash 900 Index
|-416
|XAUUSD
|54
|Crash 300 Index
|-79
|BTCUSD
|-59
|USDCHF
|20
|EURGBP
|-2
|GBPUSD
|14
|EURAUD
|-2
|AUDUSD
|4
|GBPJPY
|13
|Crash 500 Index
|-10
|NZDCAD
|7
|GBPCHF
|11
|XAGUSD
|109
|AUDNZD
|3
|USDJPY
|-5
|Step Index
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|9.3K
|Crash 600 Index
|922K
|EURUSD
|6.5K
|Crash 900 Index
|-324K
|XAUUSD
|366
|Crash 300 Index
|88K
|BTCUSD
|-487K
|USDCHF
|1.5K
|EURGBP
|-125
|GBPUSD
|1.4K
|EURAUD
|-306
|AUDUSD
|366
|GBPJPY
|2.3K
|Crash 500 Index
|-58K
|NZDCAD
|690
|GBPCHF
|417
|XAGUSD
|1.1K
|AUDNZD
|474
|USDJPY
|-684
|Step Index
|31
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +192.85 USD
最差交易: -171 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +136.57 USD
最大连续亏损: -10.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DerivSVG-Server-03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
We try to give you a good Service
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-14%
1
1K
USD
USD
271
USD
USD
2
22%
881
82%
100%
1.07
0.31
USD
USD
65%
1:500