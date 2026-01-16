- Crescimento
Negociações:
880
Negociações com lucro:
729 (82.84%)
Negociações com perda:
151 (17.16%)
Melhor negociação:
192.85 USD
Pior negociação:
-171.00 USD
Lucro bruto:
4 112.82 USD (11 665 716 pips)
Perda bruta:
-3 841.81 USD (11 503 499 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
103 (136.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
368.19 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
120.83%
Último negócio:
5 minutos atrás
Negociações por semana:
547
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.33
Negociações longas:
574 (65.23%)
Negociações curtas:
306 (34.77%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.31 USD
Lucro médio:
5.64 USD
Perda média:
-25.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-10.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-445.30 USD (4)
Crescimento mensal:
-14.67%
Algotrading:
22%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
263.23 USD
Máximo:
813.02 USD (60.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
64.98% (402.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.84% (97.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|163
|Crash 600 Index
|156
|EURUSD
|129
|Crash 900 Index
|80
|XAUUSD
|73
|Crash 300 Index
|56
|BTCUSD
|53
|USDCHF
|28
|EURGBP
|22
|GBPUSD
|20
|EURAUD
|19
|AUDUSD
|14
|GBPJPY
|13
|Crash 500 Index
|11
|NZDCAD
|11
|GBPCHF
|10
|XAGUSD
|9
|AUDNZD
|6
|USDJPY
|6
|Step Index
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|46
|Crash 600 Index
|501
|EURUSD
|58
|Crash 900 Index
|-416
|XAUUSD
|54
|Crash 300 Index
|-79
|BTCUSD
|-59
|USDCHF
|20
|EURGBP
|-2
|GBPUSD
|14
|EURAUD
|-2
|AUDUSD
|4
|GBPJPY
|13
|Crash 500 Index
|-11
|NZDCAD
|7
|GBPCHF
|11
|XAGUSD
|109
|AUDNZD
|3
|USDJPY
|-5
|Step Index
|6
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|9.3K
|Crash 600 Index
|922K
|EURUSD
|6.5K
|Crash 900 Index
|-324K
|XAUUSD
|366
|Crash 300 Index
|88K
|BTCUSD
|-487K
|USDCHF
|1.5K
|EURGBP
|-125
|GBPUSD
|1.4K
|EURAUD
|-306
|AUDUSD
|366
|GBPJPY
|2.3K
|Crash 500 Index
|-59K
|NZDCAD
|690
|GBPCHF
|417
|XAGUSD
|1.1K
|AUDNZD
|474
|USDJPY
|-684
|Step Index
|31
Melhor negociação: +192.85 USD
Pior negociação: -171 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +136.57 USD
Máxima perda consecutiva: -10.98 USD
