Maryam Hanif

Maryam Trading

Maryam Hanif
0 comentários
2 semanas
1 / 1K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 -15%
DerivSVG-Server-03
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
880
Negociações com lucro:
729 (82.84%)
Negociações com perda:
151 (17.16%)
Melhor negociação:
192.85 USD
Pior negociação:
-171.00 USD
Lucro bruto:
4 112.82 USD (11 665 716 pips)
Perda bruta:
-3 841.81 USD (11 503 499 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
103 (136.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
368.19 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
120.83%
Último negócio:
5 minutos atrás
Negociações por semana:
547
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.33
Negociações longas:
574 (65.23%)
Negociações curtas:
306 (34.77%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.31 USD
Lucro médio:
5.64 USD
Perda média:
-25.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-10.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-445.30 USD (4)
Crescimento mensal:
-14.67%
Algotrading:
22%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
263.23 USD
Máximo:
813.02 USD (60.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
64.98% (402.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.84% (97.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 163
Crash 600 Index 156
EURUSD 129
Crash 900 Index 80
XAUUSD 73
Crash 300 Index 56
BTCUSD 53
USDCHF 28
EURGBP 22
GBPUSD 20
EURAUD 19
AUDUSD 14
GBPJPY 13
Crash 500 Index 11
NZDCAD 11
GBPCHF 10
XAGUSD 9
AUDNZD 6
USDJPY 6
Step Index 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 46
Crash 600 Index 501
EURUSD 58
Crash 900 Index -416
XAUUSD 54
Crash 300 Index -79
BTCUSD -59
USDCHF 20
EURGBP -2
GBPUSD 14
EURAUD -2
AUDUSD 4
GBPJPY 13
Crash 500 Index -11
NZDCAD 7
GBPCHF 11
XAGUSD 109
AUDNZD 3
USDJPY -5
Step Index 6
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 9.3K
Crash 600 Index 922K
EURUSD 6.5K
Crash 900 Index -324K
XAUUSD 366
Crash 300 Index 88K
BTCUSD -487K
USDCHF 1.5K
EURGBP -125
GBPUSD 1.4K
EURAUD -306
AUDUSD 366
GBPJPY 2.3K
Crash 500 Index -59K
NZDCAD 690
GBPCHF 417
XAGUSD 1.1K
AUDNZD 474
USDJPY -684
Step Index 31
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +192.85 USD
Pior negociação: -171 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +136.57 USD
Máxima perda consecutiva: -10.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DerivSVG-Server-03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

We try to give you a good Service
Sem comentários
2026.01.17 08:08
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.17 07:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.17 07:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 16:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 16:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 09:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.