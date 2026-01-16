SignauxSections
Maryam Hanif

Maryam Trading

Maryam Hanif
0 avis
2 semaines
1 / 1K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 -15%
DerivSVG-Server-03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
880
Bénéfice trades:
729 (82.84%)
Perte trades:
151 (17.16%)
Meilleure transaction:
192.85 USD
Pire transaction:
-171.00 USD
Bénéfice brut:
4 112.82 USD (11 665 716 pips)
Perte brute:
-3 841.81 USD (11 503 499 pips)
Gains consécutifs maximales:
103 (136.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
368.19 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
120.83%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
545
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.33
Longs trades:
574 (65.23%)
Courts trades:
306 (34.77%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.31 USD
Bénéfice moyen:
5.64 USD
Perte moyenne:
-25.44 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-10.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-445.30 USD (4)
Croissance mensuelle:
-14.67%
Algo trading:
22%
Prélèvement par solde:
Absolu:
263.23 USD
Maximal:
813.02 USD (60.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
64.98% (402.41 USD)
Par fonds propres:
55.84% (97.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 163
Crash 600 Index 156
EURUSD 129
Crash 900 Index 80
XAUUSD 73
Crash 300 Index 56
BTCUSD 53
USDCHF 28
EURGBP 22
GBPUSD 20
EURAUD 19
AUDUSD 14
GBPJPY 13
Crash 500 Index 11
NZDCAD 11
GBPCHF 10
XAGUSD 9
AUDNZD 6
USDJPY 6
Step Index 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 46
Crash 600 Index 501
EURUSD 58
Crash 900 Index -416
XAUUSD 54
Crash 300 Index -79
BTCUSD -59
USDCHF 20
EURGBP -2
GBPUSD 14
EURAUD -2
AUDUSD 4
GBPJPY 13
Crash 500 Index -11
NZDCAD 7
GBPCHF 11
XAGUSD 109
AUDNZD 3
USDJPY -5
Step Index 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 9.3K
Crash 600 Index 922K
EURUSD 6.5K
Crash 900 Index -324K
XAUUSD 366
Crash 300 Index 88K
BTCUSD -487K
USDCHF 1.5K
EURGBP -125
GBPUSD 1.4K
EURAUD -306
AUDUSD 366
GBPJPY 2.3K
Crash 500 Index -59K
NZDCAD 690
GBPCHF 417
XAGUSD 1.1K
AUDNZD 474
USDJPY -684
Step Index 31
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +192.85 USD
Pire transaction: -171 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +136.57 USD
Perte consécutive maximale: -10.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DerivSVG-Server-03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.17 08:08
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.17 07:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.17 07:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 16:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 16:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 09:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.