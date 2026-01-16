- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
891
Transacciones Rentables:
737 (82.71%)
Transacciones Irrentables:
154 (17.28%)
Mejor transacción:
192.85 USD
Peor transacción:
-171.00 USD
Beneficio Bruto:
4 145.27 USD (11 759 156 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 892.36 USD (11 588 829 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
103 (136.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
368.19 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
120.83%
Último trade:
5 minutos
Trades a la semana:
553
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.31
Transacciones Largas:
585 (65.66%)
Transacciones Cortas:
306 (34.34%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
0.28 USD
Beneficio medio:
5.62 USD
Pérdidas medias:
-25.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-10.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-445.30 USD (4)
Crecimiento al mes:
-20.31%
Trading algorítmico:
22%
Reducción de balance:
Absoluto:
263.23 USD
Máxima:
813.02 USD (60.23%)
Reducción relativa:
De balance:
64.98% (402.41 USD)
De fondos:
55.84% (97.10 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|163
|Crash 600 Index
|158
|EURUSD
|129
|Crash 900 Index
|87
|XAUUSD
|73
|Crash 300 Index
|57
|BTCUSD
|53
|USDCHF
|28
|EURGBP
|22
|GBPUSD
|20
|EURAUD
|19
|AUDUSD
|14
|GBPJPY
|13
|Crash 500 Index
|12
|NZDCAD
|11
|GBPCHF
|10
|XAGUSD
|9
|AUDNZD
|6
|USDJPY
|6
|Step Index
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|46
|Crash 600 Index
|473
|EURUSD
|58
|Crash 900 Index
|-400
|XAUUSD
|54
|Crash 300 Index
|-86
|BTCUSD
|-59
|USDCHF
|20
|EURGBP
|-2
|GBPUSD
|14
|EURAUD
|-2
|AUDUSD
|4
|GBPJPY
|13
|Crash 500 Index
|-10
|NZDCAD
|7
|GBPCHF
|11
|XAGUSD
|109
|AUDNZD
|3
|USDJPY
|-5
|Step Index
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|9.3K
|Crash 600 Index
|907K
|EURUSD
|6.5K
|Crash 900 Index
|-289K
|XAUUSD
|366
|Crash 300 Index
|74K
|BTCUSD
|-487K
|USDCHF
|1.5K
|EURGBP
|-125
|GBPUSD
|1.4K
|EURAUD
|-306
|AUDUSD
|366
|GBPJPY
|2.3K
|Crash 500 Index
|-58K
|NZDCAD
|690
|GBPCHF
|417
|XAGUSD
|1.1K
|AUDNZD
|474
|USDJPY
|-684
|Step Index
|31
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +192.85 USD
Peor transacción: -171 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +136.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.98 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DerivSVG-Server-03" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
