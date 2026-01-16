SeñalesSecciones
Maryam Hanif

Maryam Trading

Maryam Hanif
0 comentarios
2 semanas
1 / 1.1K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 -20%
DerivSVG-Server-03
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
891
Transacciones Rentables:
737 (82.71%)
Transacciones Irrentables:
154 (17.28%)
Mejor transacción:
192.85 USD
Peor transacción:
-171.00 USD
Beneficio Bruto:
4 145.27 USD (11 759 156 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 892.36 USD (11 588 829 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
103 (136.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
368.19 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
120.83%
Último trade:
5 minutos
Trades a la semana:
553
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.31
Transacciones Largas:
585 (65.66%)
Transacciones Cortas:
306 (34.34%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
0.28 USD
Beneficio medio:
5.62 USD
Pérdidas medias:
-25.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-10.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-445.30 USD (4)
Crecimiento al mes:
-20.31%
Trading algorítmico:
22%
Reducción de balance:
Absoluto:
263.23 USD
Máxima:
813.02 USD (60.23%)
Reducción relativa:
De balance:
64.98% (402.41 USD)
De fondos:
55.84% (97.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 163
Crash 600 Index 158
EURUSD 129
Crash 900 Index 87
XAUUSD 73
Crash 300 Index 57
BTCUSD 53
USDCHF 28
EURGBP 22
GBPUSD 20
EURAUD 19
AUDUSD 14
GBPJPY 13
Crash 500 Index 12
NZDCAD 11
GBPCHF 10
XAGUSD 9
AUDNZD 6
USDJPY 6
Step Index 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 46
Crash 600 Index 473
EURUSD 58
Crash 900 Index -400
XAUUSD 54
Crash 300 Index -86
BTCUSD -59
USDCHF 20
EURGBP -2
GBPUSD 14
EURAUD -2
AUDUSD 4
GBPJPY 13
Crash 500 Index -10
NZDCAD 7
GBPCHF 11
XAGUSD 109
AUDNZD 3
USDJPY -5
Step Index 6
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 9.3K
Crash 600 Index 907K
EURUSD 6.5K
Crash 900 Index -289K
XAUUSD 366
Crash 300 Index 74K
BTCUSD -487K
USDCHF 1.5K
EURGBP -125
GBPUSD 1.4K
EURAUD -306
AUDUSD 366
GBPJPY 2.3K
Crash 500 Index -58K
NZDCAD 690
GBPCHF 417
XAGUSD 1.1K
AUDNZD 474
USDJPY -684
Step Index 31
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +192.85 USD
Peor transacción: -171 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +136.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DerivSVG-Server-03" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.17 08:08
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.17 07:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.17 07:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 16:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 16:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 09:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
