Maryam Hanif

Maryam Trading

Maryam Hanif
レビュー0件
2週間
1 / 1.1K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -23%
DerivSVG-Server-03
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
883
利益トレード:
731 (82.78%)
損失トレード:
152 (17.21%)
ベストトレード:
192.85 USD
最悪のトレード:
-171.00 USD
総利益:
4 119.37 USD (11 677 544 pips)
総損失:
-3 873.42 USD (11 535 110 pips)
最大連続の勝ち:
103 (136.57 USD)
最大連続利益:
368.19 USD (33)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
120.83%
最近のトレード:
6 分前
1週間当たりの取引:
548
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.30
長いトレード:
577 (65.35%)
短いトレード:
306 (34.65%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.28 USD
平均利益:
5.64 USD
平均損失:
-25.48 USD
最大連続の負け:
16 (-10.98 USD)
最大連続損失:
-445.30 USD (4)
月間成長:
-22.76%
アルゴリズム取引:
22%
残高によるドローダウン:
絶対:
263.23 USD
最大の:
813.02 USD (60.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
64.98% (402.41 USD)
エクイティによる:
55.84% (97.10 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 163
Crash 600 Index 157
EURUSD 129
Crash 900 Index 81
XAUUSD 73
Crash 300 Index 56
BTCUSD 53
USDCHF 28
EURGBP 22
GBPUSD 20
EURAUD 19
AUDUSD 14
GBPJPY 13
Crash 500 Index 12
NZDCAD 11
GBPCHF 10
XAGUSD 9
AUDNZD 6
USDJPY 6
Step Index 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 46
Crash 600 Index 469
EURUSD 58
Crash 900 Index -410
XAUUSD 54
Crash 300 Index -79
BTCUSD -59
USDCHF 20
EURGBP -2
GBPUSD 14
EURAUD -2
AUDUSD 4
GBPJPY 13
Crash 500 Index -10
NZDCAD 7
GBPCHF 11
XAGUSD 109
AUDNZD 3
USDJPY -5
Step Index 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 9.3K
Crash 600 Index 890K
EURUSD 6.5K
Crash 900 Index -314K
XAUUSD 366
Crash 300 Index 88K
BTCUSD -487K
USDCHF 1.5K
EURGBP -125
GBPUSD 1.4K
EURAUD -306
AUDUSD 366
GBPJPY 2.3K
Crash 500 Index -58K
NZDCAD 690
GBPCHF 417
XAGUSD 1.1K
AUDNZD 474
USDJPY -684
Step Index 31
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +192.85 USD
最悪のトレード: -171 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +136.57 USD
最大連続損失: -10.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DerivSVG-Server-03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.17 08:08
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.17 07:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.17 07:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 16:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 16:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 09:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
