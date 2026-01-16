- 成長
- ドローダウン
トレード:
883
利益トレード:
731 (82.78%)
損失トレード:
152 (17.21%)
ベストトレード:
192.85 USD
最悪のトレード:
-171.00 USD
総利益:
4 119.37 USD (11 677 544 pips)
総損失:
-3 873.42 USD (11 535 110 pips)
最大連続の勝ち:
103 (136.57 USD)
最大連続利益:
368.19 USD (33)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
120.83%
最近のトレード:
6 分前
1週間当たりの取引:
548
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.30
長いトレード:
577 (65.35%)
短いトレード:
306 (34.65%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.28 USD
平均利益:
5.64 USD
平均損失:
-25.48 USD
最大連続の負け:
16 (-10.98 USD)
最大連続損失:
-445.30 USD (4)
月間成長:
-22.76%
アルゴリズム取引:
22%
残高によるドローダウン:
絶対:
263.23 USD
最大の:
813.02 USD (60.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
64.98% (402.41 USD)
エクイティによる:
55.84% (97.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|163
|Crash 600 Index
|157
|EURUSD
|129
|Crash 900 Index
|81
|XAUUSD
|73
|Crash 300 Index
|56
|BTCUSD
|53
|USDCHF
|28
|EURGBP
|22
|GBPUSD
|20
|EURAUD
|19
|AUDUSD
|14
|GBPJPY
|13
|Crash 500 Index
|12
|NZDCAD
|11
|GBPCHF
|10
|XAGUSD
|9
|AUDNZD
|6
|USDJPY
|6
|Step Index
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|46
|Crash 600 Index
|469
|EURUSD
|58
|Crash 900 Index
|-410
|XAUUSD
|54
|Crash 300 Index
|-79
|BTCUSD
|-59
|USDCHF
|20
|EURGBP
|-2
|GBPUSD
|14
|EURAUD
|-2
|AUDUSD
|4
|GBPJPY
|13
|Crash 500 Index
|-10
|NZDCAD
|7
|GBPCHF
|11
|XAGUSD
|109
|AUDNZD
|3
|USDJPY
|-5
|Step Index
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|9.3K
|Crash 600 Index
|890K
|EURUSD
|6.5K
|Crash 900 Index
|-314K
|XAUUSD
|366
|Crash 300 Index
|88K
|BTCUSD
|-487K
|USDCHF
|1.5K
|EURGBP
|-125
|GBPUSD
|1.4K
|EURAUD
|-306
|AUDUSD
|366
|GBPJPY
|2.3K
|Crash 500 Index
|-58K
|NZDCAD
|690
|GBPCHF
|417
|XAGUSD
|1.1K
|AUDNZD
|474
|USDJPY
|-684
|Step Index
|31
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +192.85 USD
最悪のトレード: -171 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +136.57 USD
最大連続損失: -10.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DerivSVG-Server-03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
30 USD/月
-23%
1
1.1K
USD
USD
219
USD
USD
2
22%
883
82%
100%
1.06
0.28
USD
USD
65%
1:500