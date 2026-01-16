- Büyüme
İşlemler:
747
Kârla kapanan işlemler:
369 (49.39%)
Zararla kapanan işlemler:
378 (50.60%)
En iyi işlem:
288.66 GBP
En kötü işlem:
-142.68 GBP
Brüt kâr:
12 759.92 GBP (376 573 pips)
Brüt zarar:
-12 748.54 GBP (356 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (476.66 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
519.83 GBP (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.67%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
547 (73.23%)
Satış işlemleri:
200 (26.77%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.02 GBP
Ortalama kâr:
34.58 GBP
Ortalama zarar:
-33.73 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-305.72 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-588.26 GBP (12)
Aylık büyüme:
6.32%
Yıllık tahmin:
76.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 075.40 GBP
Maksimum:
1 324.90 GBP (12.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.90% (1 322.68 GBP)
Varlığa göre:
0.04% (4.28 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|132
|US500
|132
|XAUUSD
|113
|USDJPY
|112
|GBPJPY
|108
|EURJPY
|105
|GER40
|23
|US30
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|-73
|US500
|86
|XAUUSD
|67
|USDJPY
|1.5K
|GBPJPY
|-897
|EURJPY
|-674
|GER40
|-47
|US30
|100
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|306
|US500
|1.8K
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|7.2K
|GBPJPY
|-5.6K
|EURJPY
|-2.6K
|GER40
|-5K
|US30
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +288.66 GBP
En kötü işlem: -143 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +476.66 GBP
Maksimum ardışık zarar: -305.72 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.67 × 66
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 7
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
The official FCA Regulated Brokerage account for the Alvora Algorithm.
Leverage 1:30
İnceleme yok
