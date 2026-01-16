SinyallerBölümler
ALGOECLIPSE LTD

Alvora Algorithm FCA

ALGOECLIPSE LTD
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
747
Kârla kapanan işlemler:
369 (49.39%)
Zararla kapanan işlemler:
378 (50.60%)
En iyi işlem:
288.66 GBP
En kötü işlem:
-142.68 GBP
Brüt kâr:
12 759.92 GBP (376 573 pips)
Brüt zarar:
-12 748.54 GBP (356 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (476.66 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
519.83 GBP (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.67%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
547 (73.23%)
Satış işlemleri:
200 (26.77%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.02 GBP
Ortalama kâr:
34.58 GBP
Ortalama zarar:
-33.73 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-305.72 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-588.26 GBP (12)
Aylık büyüme:
6.32%
Yıllık tahmin:
76.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 075.40 GBP
Maksimum:
1 324.90 GBP (12.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.90% (1 322.68 GBP)
Varlığa göre:
0.04% (4.28 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 132
US500 132
XAUUSD 113
USDJPY 112
GBPJPY 108
EURJPY 105
GER40 23
US30 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 -73
US500 86
XAUUSD 67
USDJPY 1.5K
GBPJPY -897
EURJPY -674
GER40 -47
US30 100
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 306
US500 1.8K
XAUUSD 12K
USDJPY 7.2K
GBPJPY -5.6K
EURJPY -2.6K
GER40 -5K
US30 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +288.66 GBP
En kötü işlem: -143 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +476.66 GBP
Maksimum ardışık zarar: -305.72 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
The official FCA Regulated Brokerage account for the Alvora Algorithm. 


Leverage 1:30

İnceleme yok
2026.01.16 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Alvora Algorithm FCA
Ayda 99 USD
0%
0
0
USD
10K
GBP
24
100%
747
49%
100%
1.00
0.02
GBP
13%
1:30
Kopyala

