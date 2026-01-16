信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Alvora Algorithm FCA
ALGOECLIPSE LTD

Alvora Algorithm FCA

ALGOECLIPSE LTD
0条评论
可靠性
24
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2025 0%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
747
盈利交易:
369 (49.39%)
亏损交易:
378 (50.60%)
最好交易:
288.66 GBP
最差交易:
-142.68 GBP
毛利:
12 759.92 GBP (376 573 pips)
毛利亏损:
-12 748.54 GBP (356 677 pips)
最大连续赢利:
11 (476.66 GBP)
最大连续盈利:
519.83 GBP (3)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
17.68%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
14 小时
采收率:
0.01
长期交易:
547 (73.23%)
短期交易:
200 (26.77%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.02 GBP
平均利润:
34.58 GBP
平均损失:
-33.73 GBP
最大连续失误:
17 (-305.72 GBP)
最大连续亏损:
-588.26 GBP (12)
每月增长:
6.32%
年度预测:
76.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 075.40 GBP
最大值:
1 324.90 GBP (12.93%)
相对跌幅:
结余:
12.90% (1 322.68 GBP)
净值:
0.04% (4.28 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100 132
US500 132
XAUUSD 113
USDJPY 112
GBPJPY 108
EURJPY 105
GER40 23
US30 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100 -73
US500 86
XAUUSD 67
USDJPY 1.5K
GBPJPY -897
EURJPY -674
GER40 -47
US30 100
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100 306
US500 1.8K
XAUUSD 12K
USDJPY 7.2K
GBPJPY -5.6K
EURJPY -2.6K
GER40 -5K
US30 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +288.66 GBP
最差交易: -143 GBP
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +476.66 GBP
最大连续亏损: -305.72 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PepperstoneUK-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
The official FCA Regulated Brokerage account for the Alvora Algorithm. 


Leverage 1:30

没有评论
2026.01.16 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
