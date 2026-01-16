- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
747
盈利交易:
369 (49.39%)
亏损交易:
378 (50.60%)
最好交易:
288.66 GBP
最差交易:
-142.68 GBP
毛利:
12 759.92 GBP (376 573 pips)
毛利亏损:
-12 748.54 GBP (356 677 pips)
最大连续赢利:
11 (476.66 GBP)
最大连续盈利:
519.83 GBP (3)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
17.68%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
14 小时
采收率:
0.01
长期交易:
547 (73.23%)
短期交易:
200 (26.77%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.02 GBP
平均利润:
34.58 GBP
平均损失:
-33.73 GBP
最大连续失误:
17 (-305.72 GBP)
最大连续亏损:
-588.26 GBP (12)
每月增长:
6.32%
年度预测:
76.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 075.40 GBP
最大值:
1 324.90 GBP (12.93%)
相对跌幅:
结余:
12.90% (1 322.68 GBP)
净值:
0.04% (4.28 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|132
|US500
|132
|XAUUSD
|113
|USDJPY
|112
|GBPJPY
|108
|EURJPY
|105
|GER40
|23
|US30
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|-73
|US500
|86
|XAUUSD
|67
|USDJPY
|1.5K
|GBPJPY
|-897
|EURJPY
|-674
|GER40
|-47
|US30
|100
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|306
|US500
|1.8K
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|7.2K
|GBPJPY
|-5.6K
|EURJPY
|-2.6K
|GER40
|-5K
|US30
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +288.66 GBP
最差交易: -143 GBP
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +476.66 GBP
最大连续亏损: -305.72 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PepperstoneUK-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.67 × 66
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 7
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
The official FCA Regulated Brokerage account for the Alvora Algorithm.
Leverage 1:30
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
0%
0
0
USD
USD
10K
GBP
GBP
24
100%
747
49%
100%
1.00
0.02
GBP
GBP
13%
1:30