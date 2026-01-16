- Прирост
Всего трейдов:
748
Прибыльных трейдов:
369 (49.33%)
Убыточных трейдов:
379 (50.67%)
Лучший трейд:
288.66 GBP
Худший трейд:
-142.68 GBP
Общая прибыль:
12 759.92 GBP (376 573 pips)
Общий убыток:
-12 799.82 GBP (357 033 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (476.66 GBP)
Макс. прибыль в серии:
519.83 GBP (3)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
17.81%
Последний трейд:
18 минут
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
548 (73.26%)
Коротких трейдов:
200 (26.74%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.05 GBP
Средняя прибыль:
34.58 GBP
Средний убыток:
-33.77 GBP
Макс. серия проигрышей:
17 (-305.72 GBP)
Макс. убыток в серии:
-588.26 GBP (12)
Прирост в месяц:
5.77%
Годовой прогноз:
69.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 075.40 GBP
Максимальная:
1 324.90 GBP (12.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.90% (1 322.68 GBP)
По эквити:
0.70% (70.43 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|132
|US500
|132
|XAUUSD
|113
|USDJPY
|112
|GBPJPY
|109
|EURJPY
|105
|GER40
|23
|US30
|22
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|-73
|US500
|86
|XAUUSD
|67
|USDJPY
|1.5K
|GBPJPY
|-964
|EURJPY
|-674
|GER40
|-47
|US30
|100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|306
|US500
|1.8K
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|7.2K
|GBPJPY
|-6K
|EURJPY
|-2.6K
|GER40
|-5K
|US30
|12K
Лучший трейд: +288.66 GBP
Худший трейд: -143 GBP
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +476.66 GBP
Макс. убыток в серии: -305.72 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.67 × 66
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 7
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
The official FCA Regulated Brokerage account for the Alvora Algorithm.
Leverage 1:30
Нет отзывов
