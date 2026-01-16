СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Alvora Algorithm FCA
ALGOECLIPSE LTD

Alvora Algorithm FCA

ALGOECLIPSE LTD
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 -0%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
748
Прибыльных трейдов:
369 (49.33%)
Убыточных трейдов:
379 (50.67%)
Лучший трейд:
288.66 GBP
Худший трейд:
-142.68 GBP
Общая прибыль:
12 759.92 GBP (376 573 pips)
Общий убыток:
-12 799.82 GBP (357 033 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (476.66 GBP)
Макс. прибыль в серии:
519.83 GBP (3)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
17.81%
Последний трейд:
18 минут
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
548 (73.26%)
Коротких трейдов:
200 (26.74%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.05 GBP
Средняя прибыль:
34.58 GBP
Средний убыток:
-33.77 GBP
Макс. серия проигрышей:
17 (-305.72 GBP)
Макс. убыток в серии:
-588.26 GBP (12)
Прирост в месяц:
5.77%
Годовой прогноз:
69.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 075.40 GBP
Максимальная:
1 324.90 GBP (12.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.90% (1 322.68 GBP)
По эквити:
0.70% (70.43 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 132
US500 132
XAUUSD 113
USDJPY 112
GBPJPY 109
EURJPY 105
GER40 23
US30 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 -73
US500 86
XAUUSD 67
USDJPY 1.5K
GBPJPY -964
EURJPY -674
GER40 -47
US30 100
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 306
US500 1.8K
XAUUSD 12K
USDJPY 7.2K
GBPJPY -6K
EURJPY -2.6K
GER40 -5K
US30 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +288.66 GBP
Худший трейд: -143 GBP
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +476.66 GBP
Макс. убыток в серии: -305.72 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
The official FCA Regulated Brokerage account for the Alvora Algorithm. 


Leverage 1:30

Нет отзывов
2026.01.16 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
