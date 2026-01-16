- 자본
- 축소
트레이드:
748
이익 거래:
369 (49.33%)
손실 거래:
379 (50.67%)
최고의 거래:
288.66 GBP
최악의 거래:
-142.68 GBP
총 수익:
12 759.92 GBP (376 573 pips)
총 손실:
-12 800.45 GBP (357 033 pips)
연속 최대 이익:
11 (476.66 GBP)
연속 최대 이익:
519.83 GBP (3)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
17.81%
최근 거래:
25 분 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
-0.03
롱(주식매수):
548 (73.26%)
숏(주식차입매도):
200 (26.74%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
-0.05 GBP
평균 이익:
34.58 GBP
평균 손실:
-33.77 GBP
연속 최대 손실:
17 (-305.72 GBP)
연속 최대 손실:
-588.26 GBP (12)
월별 성장률:
5.77%
연간 예측:
69.95%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 075.40 GBP
최대한의:
1 324.90 GBP (12.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.90% (1 322.68 GBP)
자본금별:
0.70% (70.43 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100
|132
|US500
|132
|XAUUSD
|113
|USDJPY
|112
|GBPJPY
|109
|EURJPY
|105
|GER40
|23
|US30
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100
|-73
|US500
|86
|XAUUSD
|67
|USDJPY
|1.5K
|GBPJPY
|-964
|EURJPY
|-674
|GER40
|-47
|US30
|100
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100
|306
|US500
|1.8K
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|7.2K
|GBPJPY
|-6K
|EURJPY
|-2.6K
|GER40
|-5K
|US30
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +288.66 GBP
최악의 거래: -143 GBP
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +476.66 GBP
연속 최대 손실: -305.72 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PepperstoneUK-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.67 × 66
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 7
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
The official FCA Regulated Brokerage account for the Alvora Algorithm.
Leverage 1:30
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
-0%
0
0
USD
USD
10K
GBP
GBP
24
100%
748
49%
100%
0.99
-0.05
GBP
GBP
13%
1:30