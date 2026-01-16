시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Alvora Algorithm FCA
ALGOECLIPSE LTD

Alvora Algorithm FCA

ALGOECLIPSE LTD
0 리뷰
24
0 / 0 USD
월별 99 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -0%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
748
이익 거래:
369 (49.33%)
손실 거래:
379 (50.67%)
최고의 거래:
288.66 GBP
최악의 거래:
-142.68 GBP
총 수익:
12 759.92 GBP (376 573 pips)
총 손실:
-12 800.45 GBP (357 033 pips)
연속 최대 이익:
11 (476.66 GBP)
연속 최대 이익:
519.83 GBP (3)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
17.81%
최근 거래:
25 분 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
-0.03
롱(주식매수):
548 (73.26%)
숏(주식차입매도):
200 (26.74%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
-0.05 GBP
평균 이익:
34.58 GBP
평균 손실:
-33.77 GBP
연속 최대 손실:
17 (-305.72 GBP)
연속 최대 손실:
-588.26 GBP (12)
월별 성장률:
5.77%
연간 예측:
69.95%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 075.40 GBP
최대한의:
1 324.90 GBP (12.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.90% (1 322.68 GBP)
자본금별:
0.70% (70.43 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
NAS100 132
US500 132
XAUUSD 113
USDJPY 112
GBPJPY 109
EURJPY 105
GER40 23
US30 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NAS100 -73
US500 86
XAUUSD 67
USDJPY 1.5K
GBPJPY -964
EURJPY -674
GER40 -47
US30 100
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NAS100 306
US500 1.8K
XAUUSD 12K
USDJPY 7.2K
GBPJPY -6K
EURJPY -2.6K
GER40 -5K
US30 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +288.66 GBP
최악의 거래: -143 GBP
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +476.66 GBP
연속 최대 손실: -305.72 GBP

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PepperstoneUK-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
The official FCA Regulated Brokerage account for the Alvora Algorithm. 


Leverage 1:30

리뷰 없음
2026.01.16 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.16 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
복제

