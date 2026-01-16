SegnaliSezioni
ALGOECLIPSE LTD

Alvora Algorithm FCA

ALGOECLIPSE LTD
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 0%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
747
Profit Trade:
369 (49.39%)
Loss Trade:
378 (50.60%)
Best Trade:
288.66 GBP
Worst Trade:
-142.68 GBP
Profitto lordo:
12 759.92 GBP (376 573 pips)
Perdita lorda:
-12 748.54 GBP (356 677 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (476.66 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
519.83 GBP (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.67%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
547 (73.23%)
Short Trade:
200 (26.77%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.02 GBP
Profitto medio:
34.58 GBP
Perdita media:
-33.73 GBP
Massime perdite consecutive:
17 (-305.72 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-588.26 GBP (12)
Crescita mensile:
6.32%
Previsione annuale:
76.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 075.40 GBP
Massimale:
1 324.90 GBP (12.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.90% (1 322.68 GBP)
Per equità:
0.04% (4.28 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 132
US500 132
XAUUSD 113
USDJPY 112
GBPJPY 108
EURJPY 105
GER40 23
US30 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 -73
US500 86
XAUUSD 67
USDJPY 1.5K
GBPJPY -897
EURJPY -674
GER40 -47
US30 100
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 306
US500 1.8K
XAUUSD 12K
USDJPY 7.2K
GBPJPY -5.6K
EURJPY -2.6K
GER40 -5K
US30 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +288.66 GBP
Worst Trade: -143 GBP
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +476.66 GBP
Massima perdita consecutiva: -305.72 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
The official FCA Regulated Brokerage account for the Alvora Algorithm. 


Leverage 1:30

Non ci sono recensioni
2026.01.16 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
