Trade:
747
Profit Trade:
369 (49.39%)
Loss Trade:
378 (50.60%)
Best Trade:
288.66 GBP
Worst Trade:
-142.68 GBP
Profitto lordo:
12 759.92 GBP (376 573 pips)
Perdita lorda:
-12 748.54 GBP (356 677 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (476.66 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
519.83 GBP (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.67%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
547 (73.23%)
Short Trade:
200 (26.77%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.02 GBP
Profitto medio:
34.58 GBP
Perdita media:
-33.73 GBP
Massime perdite consecutive:
17 (-305.72 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-588.26 GBP (12)
Crescita mensile:
6.32%
Previsione annuale:
76.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 075.40 GBP
Massimale:
1 324.90 GBP (12.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.90% (1 322.68 GBP)
Per equità:
0.04% (4.28 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|132
|US500
|132
|XAUUSD
|113
|USDJPY
|112
|GBPJPY
|108
|EURJPY
|105
|GER40
|23
|US30
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|-73
|US500
|86
|XAUUSD
|67
|USDJPY
|1.5K
|GBPJPY
|-897
|EURJPY
|-674
|GER40
|-47
|US30
|100
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|306
|US500
|1.8K
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|7.2K
|GBPJPY
|-5.6K
|EURJPY
|-2.6K
|GER40
|-5K
|US30
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +288.66 GBP
Worst Trade: -143 GBP
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +476.66 GBP
Massima perdita consecutiva: -305.72 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.67 × 66
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 7
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
The official FCA Regulated Brokerage account for the Alvora Algorithm.
Leverage 1:30
