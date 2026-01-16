SignaleKategorien
ALGOECLIPSE LTD

Alvora Algorithm FCA

ALGOECLIPSE LTD
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
24 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 0%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
747
Gewinntrades:
369 (49.39%)
Verlusttrades:
378 (50.60%)
Bester Trade:
288.66 GBP
Schlechtester Trade:
-142.68 GBP
Bruttoprofit:
12 759.92 GBP (376 573 pips)
Bruttoverlust:
-12 748.54 GBP (356 677 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (476.66 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
519.83 GBP (3)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
17.72%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
37
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
0.01
Long-Positionen:
547 (73.23%)
Short-Positionen:
200 (26.77%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.02 GBP
Durchschnittlicher Profit:
34.58 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-33.73 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-305.72 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-588.26 GBP (12)
Wachstum pro Monat :
6.32%
Jahresprognose:
76.64%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 075.40 GBP
Maximaler:
1 324.90 GBP (12.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.90% (1 322.68 GBP)
Kapital:
0.26% (26.53 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 132
US500 132
XAUUSD 113
USDJPY 112
GBPJPY 108
EURJPY 105
GER40 23
US30 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 -73
US500 86
XAUUSD 67
USDJPY 1.5K
GBPJPY -897
EURJPY -674
GER40 -47
US30 100
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 306
US500 1.8K
XAUUSD 12K
USDJPY 7.2K
GBPJPY -5.6K
EURJPY -2.6K
GER40 -5K
US30 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +288.66 GBP
Schlechtester Trade: -143 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +476.66 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -305.72 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PepperstoneUK-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
The official FCA Regulated Brokerage account for the Alvora Algorithm. 


Leverage 1:30

Keine Bewertungen
2026.01.16 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Alvora Algorithm FCA
99 USD pro Monat
0%
0
0
USD
10K
GBP
24
100%
747
49%
100%
1.00
0.02
GBP
13%
1:30
Kopieren

