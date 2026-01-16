- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
747
Gewinntrades:
369 (49.39%)
Verlusttrades:
378 (50.60%)
Bester Trade:
288.66 GBP
Schlechtester Trade:
-142.68 GBP
Bruttoprofit:
12 759.92 GBP (376 573 pips)
Bruttoverlust:
-12 748.54 GBP (356 677 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (476.66 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
519.83 GBP (3)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
17.72%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
37
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
0.01
Long-Positionen:
547 (73.23%)
Short-Positionen:
200 (26.77%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.02 GBP
Durchschnittlicher Profit:
34.58 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-33.73 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-305.72 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-588.26 GBP (12)
Wachstum pro Monat :
6.32%
Jahresprognose:
76.64%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 075.40 GBP
Maximaler:
1 324.90 GBP (12.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.90% (1 322.68 GBP)
Kapital:
0.26% (26.53 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NAS100
|132
|US500
|132
|XAUUSD
|113
|USDJPY
|112
|GBPJPY
|108
|EURJPY
|105
|GER40
|23
|US30
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|-73
|US500
|86
|XAUUSD
|67
|USDJPY
|1.5K
|GBPJPY
|-897
|EURJPY
|-674
|GER40
|-47
|US30
|100
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|306
|US500
|1.8K
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|7.2K
|GBPJPY
|-5.6K
|EURJPY
|-2.6K
|GER40
|-5K
|US30
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +288.66 GBP
Schlechtester Trade: -143 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +476.66 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -305.72 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PepperstoneUK-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.67 × 66
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 7
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
The official FCA Regulated Brokerage account for the Alvora Algorithm.
Leverage 1:30
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
99 USD pro Monat
0%
0
0
USD
USD
10K
GBP
GBP
24
100%
747
49%
100%
1.00
0.02
GBP
GBP
13%
1:30