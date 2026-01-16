SignauxSections
ALGOECLIPSE LTD

Alvora Algorithm FCA

ALGOECLIPSE LTD
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
747
Bénéfice trades:
369 (49.39%)
Perte trades:
378 (50.60%)
Meilleure transaction:
288.66 GBP
Pire transaction:
-142.68 GBP
Bénéfice brut:
12 759.92 GBP (376 573 pips)
Perte brute:
-12 748.54 GBP (356 677 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (476.66 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
519.83 GBP (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
17.67%
Dernier trade:
46 il y a des minutes
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.01
Longs trades:
547 (73.23%)
Courts trades:
200 (26.77%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.02 GBP
Bénéfice moyen:
34.58 GBP
Perte moyenne:
-33.73 GBP
Pertes consécutives maximales:
17 (-305.72 GBP)
Perte consécutive maximale:
-588.26 GBP (12)
Croissance mensuelle:
6.32%
Prévision annuelle:
76.64%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 075.40 GBP
Maximal:
1 324.90 GBP (12.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.90% (1 322.68 GBP)
Par fonds propres:
0.04% (4.28 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 132
US500 132
XAUUSD 113
USDJPY 112
GBPJPY 108
EURJPY 105
GER40 23
US30 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 -73
US500 86
XAUUSD 67
USDJPY 1.5K
GBPJPY -897
EURJPY -674
GER40 -47
US30 100
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 306
US500 1.8K
XAUUSD 12K
USDJPY 7.2K
GBPJPY -5.6K
EURJPY -2.6K
GER40 -5K
US30 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +288.66 GBP
Pire transaction: -143 GBP
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +476.66 GBP
Perte consécutive maximale: -305.72 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
The official FCA Regulated Brokerage account for the Alvora Algorithm. 


Leverage 1:30

Aucun avis
2026.01.16 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
