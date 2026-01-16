シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Alvora Algorithm FCA
ALGOECLIPSE LTD

Alvora Algorithm FCA

ALGOECLIPSE LTD
レビュー0件
信頼性
24週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 0%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
747
利益トレード:
369 (49.39%)
損失トレード:
378 (50.60%)
ベストトレード:
288.66 GBP
最悪のトレード:
-142.68 GBP
総利益:
12 759.92 GBP (376 573 pips)
総損失:
-12 748.54 GBP (356 677 pips)
最大連続の勝ち:
11 (476.66 GBP)
最大連続利益:
519.83 GBP (3)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
17.74%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
0.01
長いトレード:
547 (73.23%)
短いトレード:
200 (26.77%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.02 GBP
平均利益:
34.58 GBP
平均損失:
-33.73 GBP
最大連続の負け:
17 (-305.72 GBP)
最大連続損失:
-588.26 GBP (12)
月間成長:
6.32%
年間予想:
76.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 075.40 GBP
最大の:
1 324.90 GBP (12.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.90% (1 322.68 GBP)
エクイティによる:
0.39% (39.33 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100 132
US500 132
XAUUSD 113
USDJPY 112
GBPJPY 108
EURJPY 105
GER40 23
US30 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100 -73
US500 86
XAUUSD 67
USDJPY 1.5K
GBPJPY -897
EURJPY -674
GER40 -47
US30 100
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100 306
US500 1.8K
XAUUSD 12K
USDJPY 7.2K
GBPJPY -5.6K
EURJPY -2.6K
GER40 -5K
US30 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +288.66 GBP
最悪のトレード: -143 GBP
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +476.66 GBP
最大連続損失: -305.72 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PepperstoneUK-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
The official FCA Regulated Brokerage account for the Alvora Algorithm. 


Leverage 1:30

レビューなし
2026.01.16 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
