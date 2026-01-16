- 成長
トレード:
747
利益トレード:
369 (49.39%)
損失トレード:
378 (50.60%)
ベストトレード:
288.66 GBP
最悪のトレード:
-142.68 GBP
総利益:
12 759.92 GBP (376 573 pips)
総損失:
-12 748.54 GBP (356 677 pips)
最大連続の勝ち:
11 (476.66 GBP)
最大連続利益:
519.83 GBP (3)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
17.74%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
0.01
長いトレード:
547 (73.23%)
短いトレード:
200 (26.77%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.02 GBP
平均利益:
34.58 GBP
平均損失:
-33.73 GBP
最大連続の負け:
17 (-305.72 GBP)
最大連続損失:
-588.26 GBP (12)
月間成長:
6.32%
年間予想:
76.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 075.40 GBP
最大の:
1 324.90 GBP (12.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.90% (1 322.68 GBP)
エクイティによる:
0.39% (39.33 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|132
|US500
|132
|XAUUSD
|113
|USDJPY
|112
|GBPJPY
|108
|EURJPY
|105
|GER40
|23
|US30
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100
|-73
|US500
|86
|XAUUSD
|67
|USDJPY
|1.5K
|GBPJPY
|-897
|EURJPY
|-674
|GER40
|-47
|US30
|100
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100
|306
|US500
|1.8K
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|7.2K
|GBPJPY
|-5.6K
|EURJPY
|-2.6K
|GER40
|-5K
|US30
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PepperstoneUK-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.67 × 66
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 7
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
The official FCA Regulated Brokerage account for the Alvora Algorithm.
Leverage 1:30
