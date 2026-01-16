- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
747
Negociações com lucro:
369 (49.39%)
Negociações com perda:
378 (50.60%)
Melhor negociação:
288.66 GBP
Pior negociação:
-142.68 GBP
Lucro bruto:
12 759.92 GBP (376 573 pips)
Perda bruta:
-12 748.54 GBP (356 677 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (476.66 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
519.83 GBP (3)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
17.67%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
0.01
Negociações longas:
547 (73.23%)
Negociações curtas:
200 (26.77%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.02 GBP
Lucro médio:
34.58 GBP
Perda média:
-33.73 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-305.72 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-588.26 GBP (12)
Crescimento mensal:
6.32%
Previsão anual:
76.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 075.40 GBP
Máximo:
1 324.90 GBP (12.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.90% (1 322.68 GBP)
Pelo Capital Líquido:
0.04% (4.28 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NAS100
|132
|US500
|132
|XAUUSD
|113
|USDJPY
|112
|GBPJPY
|108
|EURJPY
|105
|GER40
|23
|US30
|22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NAS100
|-73
|US500
|86
|XAUUSD
|67
|USDJPY
|1.5K
|GBPJPY
|-897
|EURJPY
|-674
|GER40
|-47
|US30
|100
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NAS100
|306
|US500
|1.8K
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|7.2K
|GBPJPY
|-5.6K
|EURJPY
|-2.6K
|GER40
|-5K
|US30
|12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +288.66 GBP
Pior negociação: -143 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +476.66 GBP
Máxima perda consecutiva: -305.72 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PepperstoneUK-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real31
|0.67 × 66
Tickmill-Live
|0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
Stambh-Main
|4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
The official FCA Regulated Brokerage account for the Alvora Algorithm.
Leverage 1:30
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
10K
GBP
GBP
24
100%
747
49%
100%
1.00
0.02
GBP
GBP
13%
1:30