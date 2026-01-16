- Incremento
Total de Trades:
748
Transacciones Rentables:
369 (49.33%)
Transacciones Irrentables:
379 (50.67%)
Mejor transacción:
288.66 GBP
Peor transacción:
-142.68 GBP
Beneficio Bruto:
12 759.92 GBP (376 573 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 799.82 GBP (357 033 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (476.66 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
519.83 GBP (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
17.81%
Último trade:
32 minutos
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
-0.03
Transacciones Largas:
548 (73.26%)
Transacciones Cortas:
200 (26.74%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.05 GBP
Beneficio medio:
34.58 GBP
Pérdidas medias:
-33.77 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-305.72 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-588.26 GBP (12)
Crecimiento al mes:
5.77%
Pronóstico anual:
69.95%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 075.40 GBP
Máxima:
1 324.90 GBP (12.93%)
Reducción relativa:
De balance:
12.90% (1 322.68 GBP)
De fondos:
0.70% (70.43 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NAS100
|132
|US500
|132
|XAUUSD
|113
|USDJPY
|112
|GBPJPY
|109
|EURJPY
|105
|GER40
|23
|US30
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NAS100
|-73
|US500
|86
|XAUUSD
|67
|USDJPY
|1.5K
|GBPJPY
|-964
|EURJPY
|-674
|GER40
|-47
|US30
|100
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NAS100
|306
|US500
|1.8K
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|7.2K
|GBPJPY
|-6K
|EURJPY
|-2.6K
|GER40
|-5K
|US30
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PepperstoneUK-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.67 × 66
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 7
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
The official FCA Regulated Brokerage account for the Alvora Algorithm.
Leverage 1:30
No hay comentarios
