SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Alvora Algorithm FCA
ALGOECLIPSE LTD

Alvora Algorithm FCA

ALGOECLIPSE LTD
0 comentarios
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2025 -0%
PepperstoneUK-Live
1:30
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
748
Transacciones Rentables:
369 (49.33%)
Transacciones Irrentables:
379 (50.67%)
Mejor transacción:
288.66 GBP
Peor transacción:
-142.68 GBP
Beneficio Bruto:
12 759.92 GBP (376 573 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 799.82 GBP (357 033 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (476.66 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
519.83 GBP (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
17.81%
Último trade:
32 minutos
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
-0.03
Transacciones Largas:
548 (73.26%)
Transacciones Cortas:
200 (26.74%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.05 GBP
Beneficio medio:
34.58 GBP
Pérdidas medias:
-33.77 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-305.72 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-588.26 GBP (12)
Crecimiento al mes:
5.77%
Pronóstico anual:
69.95%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 075.40 GBP
Máxima:
1 324.90 GBP (12.93%)
Reducción relativa:
De balance:
12.90% (1 322.68 GBP)
De fondos:
0.70% (70.43 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NAS100 132
US500 132
XAUUSD 113
USDJPY 112
GBPJPY 109
EURJPY 105
GER40 23
US30 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NAS100 -73
US500 86
XAUUSD 67
USDJPY 1.5K
GBPJPY -964
EURJPY -674
GER40 -47
US30 100
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NAS100 306
US500 1.8K
XAUUSD 12K
USDJPY 7.2K
GBPJPY -6K
EURJPY -2.6K
GER40 -5K
US30 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +288.66 GBP
Peor transacción: -143 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +476.66 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -305.72 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PepperstoneUK-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
The official FCA Regulated Brokerage account for the Alvora Algorithm. 


Leverage 1:30

No hay comentarios
2026.01.16 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Alvora Algorithm FCA
99 USD al mes
-0%
0
0
USD
10K
GBP
24
100%
748
49%
100%
0.99
-0.05
GBP
13%
1:30
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.